Tarsus'ta facianın önüne geçildi! Lise öğrencisi okulda silahla yakalandı

Türkiye, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısının şokunu atlatamamışken, bugün bir saldırı da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okula düzenlendi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki saldırgan, 5 tabanca ve 7 şarjörle okula girerek iki sınıfı hedef aldı. Saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğu bildirilirken, 3'ünün ise durumunun kritik olduğu açıklandı.

ÜÇÜNCÜ BİR FACİA YAŞANMADAN FARK EDİLDİ

Ülke genelinde üst üste gerçekleşen saldırıların şoku yaşanırken, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir facianın daha yaşanması son anda engellendi.

Mersin yerel haber sitesi Mersinhakimyet'te yer alan habere göre, bugün öğle saatlerinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın, okula silahla geldiği tespit edildi.

ÖĞRENCİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Bunun üzerine okul yönetimi ve okul polisi üçüncü bir facia yaşanmadan öğrencideki silahı aldı.

Silaha el konulduğu belirtilirken, öğrencinin ise gözetim altına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.

Öğrencinin okula ne amaçla silah götürdüğü henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.