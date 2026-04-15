Aralarında fenomenler de var: Ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde dijital dolandırıcılık ve aldatıcı reklam ağını yönelik denetim sonuçlarını açıkladı. Aralarında "fenomen" hesapların da bulunduğu sosyal medya mecralarında yasa dışı bahis reklamı yapanlara erişim engeli getirilirken, tüketiciyi aldatan 117 dosyaya toplam 49,8 milyon TL ceza yağdı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 368 sayılı toplantısında, tüketicileri mağdur eden firmaları ve sosyal medya mecralarını mercek altına aldı. Toplantıda görüşülen 132 adet dosyadan 117’si mevzuata aykırı bulunurken, haksız ticari uygulama yürüten bu yapılara toplamda 49.874.780 TL idari para cezası kesilmesine karar verildi.

15 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Reklam Kurulu'nun bu ayki gündem başlıklarından biri, dijital dünyada hızla yayılan "yasa dışı bahis ve kumar" reklamları oldu. Yapılan incelemeler sonucunda; tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendiren ve bu mecraların reklamını yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı. Hesapların adı açıklanmadı.

Bakanlık, aldatıcı reklamlar yoluyla vatandaşları kumara teşvik eden bu hesapların faaliyetlerinin münferit değil, süreklilik arz eden haksız bir ticari uygulama olduğunu vurguladı.

"İNTERNETİNİZ ARIZALI" DİYE MODEM SATMIŞLAR

Denetimlerin bir diğer ayağını ise son dönemde sıkça şikayet konusu olan "hileli modem satışları" oluşturdu. Kendilerini internet servis sağlayıcılarının (İSS) çağrı merkezi personeli gibi tanıtan dolandırıcıların, tüketicilere ulaşarak "modeminiz arızalı" veya "yetersiz" diyerek fahiş fiyatlarla yeni modem satışı yaptığı tespit edildi. Tüketicinin güvenini suistimal eden bu yöntem hakkında geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GÖNDERİLMEYEN ÜRÜNLER VE İADE EDİLMEYEN BEDELLER

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelerde; e-ticaret siteleri ve çeşitli ilanlar üzerinden satışa sunulan ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vadedilen nitelikleri taşımadığı anlaşıldı. Ayrıca;

Tüketicilerin yasal bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı,

Reklamlarda "en iyi, rakipsiz" gibi asılsız üstünlük ifadelerinin kullanıldığı,

Yanıltıcı içeriklerle haksız kazanç sağlandığı tescillendi.

Reklam Kurulu, bu ihlaller kapsamında bir adet dosya hakkında ise tedbiren durdurma kararı verdi. Bakanlık, tüketicilerin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Ekonomi
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Cüzdanlarda o kaldı: 200 TL
Cüzdanlarda o kaldı: 200 TL
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı