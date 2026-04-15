Emeklilik 22 yıl sonra herkes için aynı olacak!

Milyonlarca emekli ve çalışan için sosyal güvenlik sisteminde yapılan ya da yapılması planlanan değişiklikleri yakından takip ediyor.

Uzmanlar ise yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini analiz ederken uyarılarını da sürdürüyor. Özellikle sosyal güvenlik sisteminde bir ayrım noktası olan 2008 yılı büyük bir fark yaratıyor.

Bu yılda yapılan değişiklik, yeni nesil memurlar için tam bir yaş tuzağına dönüşmiş durumda.

2048 YILINDA EMEKLİLİKTE EŞİTLİK

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın "Yeni Nesil Memurun Emeklilik Rehberi" başlığıyla gündeme taşıdığı veriler, 2008 sonrası göreve başlayan memurlar için karamsar bir tablo çiziyor.

2048 yılına gelindiğinde ise kadın-erkek ayrımı kalmaksızın herkes için emeklilik yaşı 65'te eşitlenecek.

Devlet dairesinde yıllarını verenler için emeklilik artık bir 'zamanlama sanatı' haline geldi.

Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile eski "Emekli Sandığı" sistemi tarih olurken, yerine gelen SGK'nın 4/1-c statüsü memurları yaş haddi kıskacına aldı.

GÜNÜNÜ DOLDURAMAYAN YANIYOR

Yeni nesil memurlar için emeklilikte "altın tarih" 2036 olarak belirlendi. Eğer bir memur, 9.000 günlük (25 yıl) prim ödeme süresini 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayamazsa, emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmeye başlıyor. 2036’yı kaçıran her yıl, memurun emeklilik hayalini biraz daha ileriye itiyor.

9.000 Günün Tamamlandığı Tarihe Göre Yaş Tablosu:

2036 yılına kadar: Kadın 58, Erkek 60 yaş.

2048 ve sonrası: Kadın ve Erkek için yaş sınırı 65.

Bu tabloya göre, bugün işe başlayan bir gencin emekli olması için sadece prim doldurması yetmiyor; sistemin her geçen yıl yükselttiği yaş duvarını da aşması gerekiyor.

18 YAŞ SINIRI: PRİM VAR, HİZMET YOK!

Sistemdeki bir diğer engel ise 18 yaş kuralı. Genç memurlar için sigortalılık süresi kural olarak 18 yaşında başlıyor. Bu yaştan önce ödenen primler toplam gün sayısına eklense de "hizmet süresi" saati ancak reşit olunca işlemeye başlıyor. Sadece meslek okulu mezunu olup mahkeme kararıyla "kazai rüşt" alanlar bu sınırı aşabiliyor. Diğerleri için kıdem süreci 18 yaş mühürlendikten sonra devreye giriyor.

5.400 GÜNLE EMEKLİLİKTE 'YAŞ' EKLEMESİ

Tam emeklilik için gerekli olan 9.000 günü dolduramayanlar için "Yaş Haddinden Emeklilik" bir çıkış kapısı gibi görünse de orada da ağır şartlar var. 5.400 prim günü olanlar yaş haddiyle emekli olabiliyor ancak 2036 sonrasına kalanlar için kademeli yaş hadlerine 3 yıl daha ekleniyor.

Bu durum, kısmi emeklilikte bile 65 yaş sınırına dayanan bir çalışma ömrü anlamına geliyor.

EMEKLİLİK BİR ZAMANLAMA SANATINA DÖNÜŞTÜ

Karakaş'a göre 2008 sonrası sisteme giren memurlar için emeklilik artık sadece kıdem meselesi değil, bir hayatta kalma ve zamanlama meselesi.

Karakaş yazısını şöyle sonlandırdı:

"'Dereyi görmeden paçayı sıvama' derler ancak emeklilikte paçayı önceden sıvayarak planlama yapmak şart. 2008 sonrası göreve başlayan memurlar için emeklilik, artık sadece bir kıdem meselesi değil, bir zamanlama sanatıdır. Prim gününü 2036’dan önce dolduramayan her memur, ömründen birkaç yılı daha masada bırakmak zorunda kalacaktır. Unutmayın; devlet dairesinde zaman hızlı geçer, ancak emeklilik yaşı geldiğinde o saatler biraz daha ağır işler.

"DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI İMKANSIZ DEĞİL"

Emeklilik hayallerinizi 'sonra'ya ertelemeyin; 9.000 günün hesabını bugünden yapın ki, yaşınız 65’e dayandığında yorgunluğunuz ödülünüz olsun. Eğer memuriyette çakılı durmak istemiyorsanız emeklilik planlaması ile farklı statüden daha yüksek emekli maaşının da imkânsız olmadığını hatırlatalım…"