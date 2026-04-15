Meteoroloji uyardı! Cuma Günü başlayıp tüm yurdu saracak

Hava tahminleri ezber bozmaya devam ediyor. MGM'den 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yurt, cuma gününe kadar 'bahar sıcaklarının' etkisinde altında kalacak. Ancak Cuma günü batıdan giriş yapacak gök gürültülü sağanak hafta sonu tüm yurtta etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde hafta ortasına kadar mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan sıcak hava, hafta sonuna doğru yerini yağışlı günlere bırakacak.

Hafta ortasına kadar yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede artacak.

Salı ve Çarşamba günleri Marmara, Ege ve İç Anadolu'da az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

SICAKLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜ ZİRVEYİ GÖRECEK

Perşembe günü ise sıcaklıklar zirve noktasına ulaşacak. Sıcaklıkların Adana’da 30, Antalya’da 28, Ankara’da 21 ve İzmir’de 25 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

6 İLDE SARI ALARM

Meteorolojiden bugün için, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Muğla için sarı kodlu uyarı geldi.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞLI SİSTEM BATIDAN GİRİŞ YAPIYOR

Meteoroloji haritasına göre, 17 Nisan Cuma günü itibarıyla hava tablosu bir anda tersine dönmeye başlıyor. Batıdan giriş yapacak olan yağışlı hava dalgası, Marmara Bölgesi’nin tamamını etkisi altına alacak. Cuma günü İstanbul ve İzmir başta olmak üzere batı illerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesi beklenirken, iç ve doğu kesimlerde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

HAFTA SONU TÜM YURTTA SAĞANAK BEKLENİYOR

Hafta sonu ise yağışlı havaların genişleyerek tüm Anadolu’ya yayılması tahmin ediliyor.

Hafta sonu ilk tatil günü, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlarla beraber sıcaklıklar 5 ila 8 derece birden düşecek.

Pazar günü yağışlı sistem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kayarken, Marmara’da yağışların etkisini kaybedeceği ancak serin havanın devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

