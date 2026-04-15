4,5 yıla kadar hapsi isteniyordu: "Siftah yapamadık" diyen esnaf hakkında karar

Çorum’da çektiği videoda öğle saatlerine kadar satış yapamadığını belirterek esnafa yönelik vergi cezalarını eleştiren Murat Kırçı, hakkında açılan dava kapsamında Çorum Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapsi istenen Kırçı, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, incelemelerin ardından Kırçı'nın beraatine karar verdi.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİNDEN MUTLUYUZ"

Esnaf Murat Kırçı'nın avukatlığını üstlenen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, duruşmanın ardından yaptı açıklamada kararın adaletli olduğunu belirtti.

Çorum Haber'in aktardığına göre Bekiroğlu karara ilişkin şunları söyledi:

"Biraz önce yargılama devam ederken iktidar partisinin il başkanı Yakup Alar'ın bir demecinin olduğunu gördüm. Bu arkadaş ya Türkiye'de yaşamıyor, ya Çorum'da yaşamıyor. Esnafın derdiyle dertlenen bir kişi olmadığı görmüş olduk. Biz adaletin tecelli etmesinden dolayı mutluyuz. Kanayan yara tüm esnafların, çiftçilerin vatandaşların derdidir. Hepinize adaletin tecelli etmesi için verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum."

MUHALEFETTEN ÇORUMLU ESNAFA DESTEK

Kırçı'ya destek vermek amacıyla Çorum'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada davanın yalnızca yerel bir mesele olmadığını; Türkiye’deki ekonomik tablo ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da kapsadığını belirtti:

"Burası, Türkiye'de hem ekonomik durumun hem de ifade özgürlüğünde varılan noktanın yargılanmaya çalışıldığı bir davaydı. Murat arkadaşımız ne söylemişti? 500-600 yıllık arastada, 31 Aralık günü ekonomide kuş uçmadığını, esnafın para kazanamadığını; buna karşılık kendilerine yönelik acımasız bir vergilendirme ve cezalandırma faaliyetinin yürütüldüğünden bahsetmişti. Bu olgular gerçek mi, yoksa iddianamede ve esas hakkındaki mütalaada belirtildiği gibi 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu mu oluşturuyor?"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de siyaset mecrasında konuşulması gereken konuların mahkeme salonlarına taşınmasının demokratik bir sorun olduğunu ifade etti.

Kaya, TCK 217/A maddesinin uygulanmasına yönelik eleştirilerde bulunarak, ifade özgürlüğünün tavizsiz bir şekilde korunması gerektiğini vurguladı.