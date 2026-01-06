Mehmet Şimşek'e dert yanan esnafa soruşturma!

Geçtiğimiz günlerde çektiği video ile Mehmet Şimşek'e dert yanan esnaf hakkında soruşturma başlatıldı.

Esnaf Murat Kırçı, kaydettiği videoda siftah yapamadığı için fiş kesemediğini, buna rağmen vergi dairesinden gelen memurların 'Fiş kesmedi' diye ceza yazdığını belirterek Mehmet Şimşek'e sitem etmişti.

Şimşek'e tepki gösteren arasta esnafı Murat Kırçı, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda ifadesinin alındığını öğrenildi.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Murat Kırçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bugün itibariyle geçen günkü çekmiş olduğumuz, esnaf videosu ile ilgili hakkımızda savcılık tarafından soruşturma başlatılmış. Bu sebeple ifadeye çağrıldık. İfademizi verdik. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, madde 217/a fıkrasına istinaden tarafımıza soruşturma açılmış, soruşturma şu anda devam ediyor. Sonuçlarını bekleyeceğiz, göreceğiz, hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Başka da söyleyecek bir kelimem yok şu an için ama sonuçlandıktan sonra inşallah kararı tarafınıza bildiririm. Şu anda soruşturma açılmıştır. Bu sebeple soruşturma tamamlanana kadar için herhangi bir şey söylemeyeceğim.”

"YA SİFTAH VAR MI BEN FİŞ KESECEĞİM?"

Kırçı, hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan videoda şu ifadeleri kullanmıştı: