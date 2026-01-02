Esnaf Mehmet Şimşek'e açtı ağzını yumdu gözünü: Dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın

Esnaf Mehmet Şimşek'e açtı ağzını yumdu gözünü: Dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın
Yayınlanma:
Gitgide artan enflasyon ve ekonomik kriz şartları, vatandaşı ağır bir geçim mücadelesinin içine sürükledi. Bu yıl ilk kez asgari ücret açlık sınırı altında kalırken vatandaşlar en temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güzlük yaşıyor. Çorum'da bir esnaf, vergi cezaları nedeniyle Mehmet Şimşek’e tepki göstererek “Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın” dedi.

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve durdurulamayan enflasyon nedeniyle, özellikle emekli ve asgari ücretliler geçim savaşı veriyor.

Mehmet Şimşek enflasyona takıldı: Anayasa Mahkemesi 'kanuni faizi' iptal ettiMehmet Şimşek enflasyona takıldı: Anayasa Mahkemesi 'kanuni faizi' iptal etti

Ekonomideki kara tablodan; hem üreticiler, hem esnaflar hem de alım gücü düşen vatandaşlar yakınırken Çorum’da esnaflık yapan Murat Kırçı, merkezde bulunan arastada öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edilmediğini ifade etti.

whatsapp-image-2026-01-02-at-15-10-25.jpeg

“ESNAFIN ÇOĞU SİFTAH BİLE EDEMEDİ”

Kırçı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek cumartesi günü bile vergi dairesinden memur gönderilerek esnafa fiş kesmediği gerekçesiyle ceza yazıldığını aktardı.

İşçiye vergi darbesi! Kaşıkla aldıklarını kepçeyle verecekler: "Maaşlar hızla düşecek"İşçiye vergi darbesi! Kaşıkla aldıklarını kepçeyle verecekler: "Maaşlar hızla düşecek"

Mehmet Şimşek’e tepki gösteren Kırçı, esnafın zor durumda olduğuna dikkat çekti ve "Çorum’un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. En merkezi noktadayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece daha duruyor, hiç bıçak değmemiş. Bak sokağa bak sokağa…” ifadelerine yer verdi.

whatsapp-image-2026-01-02-at-15-09-14.jpeg

“ÖNCE DÖNÜN DE EKONOMİYİ NASIL YÖNETTİĞİNİZE BAKIN”

“Ama sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyorsun incelemeye. Ya siftah var mı ben fiş keseceğim. 'Fiş kesmedi' diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim saat 12” sözlerini sarf eden Kırçı, “Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek daha siftah edemedi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak:ANKA

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Ekonomi
Sayıştay'ın Çaykur raporundan çıktı: Personel sayısı düşerken harcamalar tavan yaptı
Sayıştay'ın Çaykur raporundan çıktı: Personel sayısı düşerken harcamalar tavan yaptı
Temassız ödemelerde limit artırıldı
Temassız ödemelerde limit artırıldı
Bir içki grubuna zam: Yeni fiyatlar 5 Ocak’tan itibaren geçerli!
Bir içki grubuna zam: Yeni fiyatlar 5 Ocak’tan itibaren geçerli!