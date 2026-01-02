Esnaf Mehmet Şimşek'e açtı ağzını yumdu gözünü: Dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve durdurulamayan enflasyon nedeniyle, özellikle emekli ve asgari ücretliler geçim savaşı veriyor.

Ekonomideki kara tablodan; hem üreticiler, hem esnaflar hem de alım gücü düşen vatandaşlar yakınırken Çorum’da esnaflık yapan Murat Kırçı, merkezde bulunan arastada öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edilmediğini ifade etti.

“ESNAFIN ÇOĞU SİFTAH BİLE EDEMEDİ”

Kırçı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek cumartesi günü bile vergi dairesinden memur gönderilerek esnafa fiş kesmediği gerekçesiyle ceza yazıldığını aktardı.

Mehmet Şimşek’e tepki gösteren Kırçı, esnafın zor durumda olduğuna dikkat çekti ve "Çorum’un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. En merkezi noktadayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece daha duruyor, hiç bıçak değmemiş. Bak sokağa bak sokağa…” ifadelerine yer verdi.

“ÖNCE DÖNÜN DE EKONOMİYİ NASIL YÖNETTİĞİNİZE BAKIN”

“Ama sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyorsun incelemeye. Ya siftah var mı ben fiş keseceğim. 'Fiş kesmedi' diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim saat 12” sözlerini sarf eden Kırçı, “Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek daha siftah edemedi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.