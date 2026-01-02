İşçiye vergi darbesi! Kaşıkla aldıklarını kepçeyle verecekler: "Maaşlar hızla düşecek"

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü geçtiğimiz Haziran'da imzalandı.

Protokol kapsamında kamu işçisinin ücretini 2025 ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam ve günlük 50 lira seyyanen zam, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, 2026 ikinci 6 ay için yüzde 6 zam yapılması kabul edilirken günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanların ücreti 1400 liraya çekilip 1400 liranın üzerindekilere de 40 lira zam yapılmasına karar verildi.

Bayram emeklinin neyine! Bir darbe de ikramiyeden geliyor!

İkinci, üçüncü ve dördüncü 6’şar aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon teklif edilen zam oranını aşarsa bu fark ocak ayında kamu işçisinin ücretine yansıtılacak.

İŞÇİYE VERGİ DARBESİ! KAŞIKLA ALDIKLARINI KEPÇEYLE VERECEKLER

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere çeşitli tarifeler ile mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belirlendi.

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin liradan 190 bin liraya, ikinci dilimi 330 bin liradan 400 bin liraya, üçüncü dilimi 800 bin liradan 1 milyon liraya, dördüncü dilimi ise 4 milyon 300 bin liradan 5 milyon 300 bin liraya yükseltildi.

DİSK Araştırmalar Merkezi (DİSK-AR), gelir vergisi tarifesine ilişkin "Dilim dilim vergi soygunu" başlığıyla açıklama yaptı. İlk vergi diliminin daraltılmasının işçilerin vergi yükünü artıracağı belirtilen açıklamada, 190 bin TL olarak güncellenen yüzde 15'lik ilk gelir vergisi tarife diliminin 2000 yılında asgari ücretin 22 katına karşılık geldiği ancak 2026 yılında ise 5,8 katına kadar gerilediği ifade edildi.

İşçilerin bu düzenlemeyle üst vergi dilimlerine gireceğini ifade eden DİSK-AR, "İşçiler yıl içinde daha çok vergi verecek" dedi.

Emekli zammı böyle netleşti: Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası tüyoyu verdi

"MAAŞLAR HIZLA DÜŞECEK"

Bu düzenleme nedeniyle işçilerin yıl içinde daha kısa sürede üst vergi dilimlerine gireceğine dikkat çekilen açıklamada, çalışanların net ücretlerinin hızla düşeceği ve yılın ilk aylarında ikinci ve üçüncü vergi dilimlerine geçmek zorunda kalacağı vurgulandı.

Gelir vergisi tarifesindeki mevcut yapının emek gelirleri üzerindeki vergi yükünü artırdığına dikkat çekilen açıklamada, düzenlemenin işçiler aleyhine sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

DİSK-AR, "İşçilerin net ücretleri hızla düşecek ve yılın ilk bir kaç ayında ikinci ve üçüncü vergi dilimlerine girecekler" dedi.