Emekli zammı böyle netleşti: Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası tüyoyu verdi
Yayınlanma:
Asgari ücrete yapılan zam ekonomi yönetiminin ve iktidarın zamlara ilişkin tavrını ortaya koyarken emeklinin alacağı zam için geçtiğimiz ay Kasım verilerini açıklayan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası tüyoyu verdi. TÜİK'in sürpriz yapmayacağı yönündeki beklenti de hakim görüş haline gelince emekli zammı böyle netleşti. İşte zam oranları...

Dar gelirlinin 1 yıl boyunca hanesine sokacağı tutar, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, açlık sınırının altında bırakılarak açıklandı. Milyonlarca vatandaşın yılı nasıl geçireceği 28 bin 75 liralık asgari ücret rakamı ile netleşirken ekonomi yönetimi ve iktidarın maaşlara ilişkin tavrı da netleşti.

Maaş zamlarını enflasyonun sebebi olarak gören iktidarın emekliye seyyanen zam ve refah payı yolunu asgari ücretteki tavrıyla kapattığı konuşulurken Kasım ayı verilerini yorumlayan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın mesajı zaten verdiği görüldü.

MEHMET ŞİMŞEK VE MERKEZ BANKASI TÜYOYU VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayıyla birlikte enflasyonu yüzde 31 civarına indirdiklerini, yıllık enflasyonun da bu düzeyde bitirileceğini öngördüklerini söylemişti.

Merkez Bankası anketinde de aralık ayı enflasyonunun yüzde 1.08, yıllık enflasyonun yüzde 31.15 olacağı tahminin edilince yeni yıla geçerken memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağkur emeklileri için de alıncak enflasyon farkları tahmin edilebilir hale geldi.

EMEKLİ ZAMMI BÖYLE NETLEŞTİ

Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11.21, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17.56 zam ortaya çıkmıştı. Açıklanacak aralık ayı enflasyonu ve yılın ikinci altı ayına ilişkin verilerle sözleşmeye tabi zam oranları kesinleşecek.

Aralık enflasyonu beklendiği gibi açıklanırsa; yüzde 1’lik orana göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılbaşında yüzde 12.32 zam yapılacak. Bu oranlara göre, yasal düzenleme yapılması beklenen 16 bin 881 liralık en düşük emekli aylığı ise 18 bin 959 liraya yükselecek.

Aynı senaryoda memur ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkı ise yüzde 6.96 civarında olacak.

Yüzde 6.96’lık enflasyon farkına toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 11’lik farkın ilave edilmesiyle memur ve memur emeklileri için 2026 zammı toplam yüzde 18.73 olacak.

İki zam dönemi sonunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif olmayan hesaplamayla yaklaşık yüzde 29, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 33’lük zam gerçekleşmiş olacak.

