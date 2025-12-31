Emekli maaşına zammı açıkladı: SGK Başuzmanı 'Bekleyin' deyip müjdeyi verdi

16 milyon emekli için asgari ücretin açlık sınırının altında açıklanıp ek bir zam yoluna gidilmemesi umut kırıcı oldu. Ekonomi yönetimi seyyanen zam ve refah payı beklentisindeki SGK ve memur emeklililerine mesajı asgari ücretle vermiş oldu.

Sıkı mali politikalarla enflasyon karşısında darboğaza giren emekliye olumlu haberi veren ise SGK Başuzmanı İsa Karakaş oldu. Yapılacak zamlara ilişkin Ankara'dan son kulisleri ve güncel hesaplamalarını paylaşan Karakaş, net konuştu.

EMEKLİ MAAŞINA ZAMMI AÇIKLADI

İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında beklentilerin çok altında açıklanan TÜİK'in enflasyon verilerinin yıllık enflasyona da sirayet edeceğini söyledi.

Kasım enflasyonunun %0,87 olarak açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle yaptığı son anket sonuçlarına göre aylık TÜFE beklentisinin %1,08 olduğunu anımsatan Karakaş, genel olarak piyasa beklentisinin de yüzde 1'in biraz üzerinde olduğunu belirtti. Karakaş, TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunda bir sürpriz olup olmayacağıyla ilgili "Hayır sürpriz beklemiyorum. 2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta %1’in altında bekliyorum" dedi.

TÜİK'in aralık ayında açıklayacağı enflasyonun en az %0,70 en fazla %0,90’larda bir rakam olacağını ifade eden Karakaş, %1 ve üzeri bir rakam beklemediğini dile getirdi.

Buna rağmen emekli zammının 6 aylık enflasyondan az olamayacağını vurgulayan Karakaş, 5 aylık kümülatif artışın %11,21 olarak tescillendiğini yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi "sıfır" bile gelse bu zammı cebine koyduğunu aktardı.

'BEKLEYİN' DEYİP MÜJDEYİ VERDİ

Önceki hesaplamalarında ve tahminlerinde emeklilerinin Ocak 2026 zammının yüzde 12 -13 aralığında olacağını açıkladığını hatırlatan Karakaş, şöyle devam etti:

"5 Ocak 2026 yılına sayılı günler kala bu oranları daha da somutlaştıracak olursak;

Belirtmiş olduğum %0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre;

%12,10-12,25 aralığında bir güncelleme söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor"

Zam almama ihtimali bulunan kök maaş için de detayları veren Karakaş "Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla bu kötü senaryonun tamamen ortadan kalktığını söyleyebilirim. Hatta beklenmeyen yeni senaryo dillendirilmeye başlandı" dedi.

Devamında Karakaş "En düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında fark iyice açılınca 6 aylık belirttiğim oranda bir güncelleme olursa emeklilerin serzenişlerinin daha da artacağı üzerinde duruluyor. En azından psikolojik sınır olan 20 bin TL’ye çekilmesi de gündeme gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Karakaş, en düşük emekli maaşının 18 bin 948 TL veya 20 bin TL olmasının kuvvetle muhtemel hale geldiğini rahatlıkla söyleyebileceğini belirten Karakaş şunları yazdı: