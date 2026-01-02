Bayram emeklinin neyine! Bir darbe de ikramiyeden geliyor!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı, 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak.

Geçtiğimiz yılda olduğu gibi AKP iktidarı, bu yıl da emeklilerin refah payı ve seyyanen zam taleplerine kapıyı kapatmış durumda.

Emekli zammı böyle netleşti: Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası tüyoyu verdi

Pazartesi günü açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak artış netleşirken, belirlenen oran doğrudan aylıklara yansıtılacak ve bunun dışında ek bir iyileştirme uygulanmayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 975 TL’YE YÜKSELECEK

Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeyle birlikte açıklanacak zam oranının en düşük emekli maaşına yansıtılması ve taban tutar üzerinden maaş alan 7 milyona yakın emeklinin aylığının 18 bin 975 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

En düşük emekli aylığına asgari ücret formülü!

BİR DARBE DE İKRAMİYEDEN GELİYOR

Zam oranını yetersiz bulan milyonlarca emekli, artan hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısını hafifletebilmek için banka promosyonları ve bayram ikramiyelerinden gelecek ek gelirlere umut bağlamış durumda.

Ocak ayına girilmesiyle birlikte çok sayıda banka promosyon kampanyalarında değişiklik yapmak için açıklanacak zam oranlarını beklerken, bu yıl mart ayında hesaplara yatacak bayram ikramiyelerinde ise tablo şimdiden belli olmuş durumda.

Kulislerde paylaşılan bilgilere göre, 2018 yılında ilk kez 1.000 TL olarak verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl 5 bin TL olarak emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl her bayram için emeklilere 4 bin TL ikramiye ödeyen iktidar, bu yıl bayram ikramiyelerinde yalnızca 1.000 TL’lik sınırlı bir artışa gitmeyi planlıyor.