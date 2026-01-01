En düşük emekli aylığına asgari ücret formülü!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 1 Ocak 2026 itibarıyla emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazı ve yeni yıldan beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

2025 yılının tüm emekliler için "hayatta kalma mücadelesi" ile geçtiğini vurgulayan Ergün, özellikle düşük maaş alan milyonlarca kişinin sosyal devlet korumasından uzak kaldığına dikkat çekti.

"16 BİN LİRA İLE GEÇİNMEK MUCİZE"

Asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından, emekli maaşları ile aradaki uçurum daha da derinleşti. Kazım Ergün, yaklaşık 4 milyon emeklinin 16 bin 881 lira olan en düşük aylıkla yaşamaya çalıştığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca emeklimiz bu parayla hem bir ay boyunca geçinmek hem de birçoğu kirasını ödemek durumundaydı. TÜED olarak talebimiz nettir: En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine (28.075 TL) yükseltilmelidir. Emekliler üzerinden maliyet hesabı yapılmasına son verilmelidir."

İNTİBAK VE TEK TİP HESAPLAMA SİSTEMİ ÇAĞRISI

Ergün, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini giderecek olan intibak düzenlemesinin 2026 yılında hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prim günü ve kazancı eşit olanların, emekli oldukları tarihe bakılmaksızın eşit maaş alması gerektiğini söyleyen Ergün, karmaşık hale gelen emekli aylığı hesaplama sisteminin tek bir formüle dönüştürülmesini ve alt sınır bağlama oranının yüzde 70 olarak belirlenmesini istedi.

İKRAMİYELER 'BAYRAM HARÇLIĞI' OLDU

Emeklilerin bayramlarda aldığı 4 bin liralık ikramiyelerin enflasyon karşısında eridiğini belirten TÜED Başkanı, "Rakamların anlamını yitirdiği son yıllarda bu ödemeler bayram harçlığına dönüştü. Bayram ikramiyeleri, en düşük emekli aylığı tutarında olmalı ve bir artış sistemine endekslenmelidir" dedi.

Emeklinin 2026 Talepleri ve Mevcut Durum

2026 yılına girerken asgari ücretin 28 bin lira, açlık sınırının ise 30 bin lirayı aştığı bir ortamda, emekliler için aylıklarına yapılacak düzenleme büyük bir önem taşıyor.