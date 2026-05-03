Avukatlar TELE1 için AYM'ye başvurdu

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın 24 Ekim 2025’te “casusluk” iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından kayyum atanan TELE 1'in, TMSF tarafından 28 milyon liralık haraç mezat satış kararının ardından kanal avukatları hukuki itiraz için hazırlığa geçti.

Cumhuriyet’e konuşan Tele 1 avukatı Bilgütay Hakkı Durna, durumun en başından hukuk ihlali olduğunu, Yanardağ’a yöneltilen casusluk suçlamasının TMSF’nin kayyum atama maddeleri içinde bulunmadığını ifade ederej belirtti.

Durna, “Masumiyetinden ve beraat edeceğinden şüphe duymadığımız müvekkilimize ilişkin davanın sonucunun beklenmeden bu işlemin yapılması, basın özgürlüğüne yönelik en radikal müdahale yöntemi anlamına geliyor” dedi.

AYM'YE BAŞVURU YAPILDI

Avukat Durna, kayyum kararına karşın AYM'ye başvuruda bulunduklarını ifade etti:

"Kayyum kararına ilişkin AYM’ye başvuruda bulunduk. Tele 1’in yalnızca ekonomik gerekçelerle satışa çıkarıldığının söylenmesi gerçekçi değil. Anayasa ile koruma altına alınan mülkiyet hakkı ve masumiyet karinesini hedef alan bu işlem bir an önce durdurulmalı"

SATIŞ 16 HAZİRAN TARİHİNDE

Tele 1 kanalının 'haraç mezat' olduğu ifade edilerek eleştirilen 28 milyon liralık satışı, TMSF tarafından kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapılacak. 16 Haziran’da sona erecek açık artırma için tahmini başlangıç bedeli 28 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma 17 Haziran saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak.