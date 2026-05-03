Avukatlar TELE1 için AYM'ye başvurdu

Avukatlar TELE1 için AYM'ye başvurdu
Yayınlanma:
Kayyum ataması sonrası satışa çıkarılan TELE 1 için hukuk mücadelesi başlıyor; kanal avukatları işlemin hukuka aykırı olduğunu savunarak AYM’ye başvurdu

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın 24 Ekim 2025’te “casusluk” iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından kayyum atanan TELE 1'in, TMSF tarafından 28 milyon liralık haraç mezat satış kararının ardından kanal avukatları hukuki itiraz için hazırlığa geçti.

TELE1'e haraç mezat satış! Merdan Yanardağ'dan sert tepki: Kanalımızı yağmalamaya ve yandaşlara peşkeş çekmeye çalışıyorlarTELE1'e haraç mezat satış! Yanardağ'dan sert tepki

Cumhuriyet’e konuşan Tele 1 avukatı Bilgütay Hakkı Durna, durumun en başından hukuk ihlali olduğunu, Yanardağ’a yöneltilen casusluk suçlamasının TMSF’nin kayyum atama maddeleri içinde bulunmadığını ifade ederej belirtti.

Durna, “Masumiyetinden ve beraat edeceğinden şüphe duymadığımız müvekkilimize ilişkin davanın sonucunun beklenmeden bu işlemin yapılması, basın özgürlüğüne yönelik en radikal müdahale yöntemi anlamına geliyor” dedi.

TELE1'in haraç mezat satışı Resmi Gazete'de!TELE1'in haraç mezat satışı Resmi Gazete'de!

AYM'YE BAŞVURU YAPILDI

Avukat Durna, kayyum kararına karşın AYM'ye başvuruda bulunduklarını ifade etti:
"Kayyum kararına ilişkin AYM’ye başvuruda bulunduk. Tele 1’in yalnızca ekonomik gerekçelerle satışa çıkarıldığının söylenmesi gerçekçi değil. Anayasa ile koruma altına alınan mülkiyet hakkı ve masumiyet karinesini hedef alan bu işlem bir an önce durdurulmalı"

SATIŞ 16 HAZİRAN TARİHİNDE

Tele 1 kanalının 'haraç mezat' olduğu ifade edilerek eleştirilen 28 milyon liralık satışı, TMSF tarafından kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapılacak. 16 Haziran’da sona erecek açık artırma için tahmini başlangıç bedeli 28 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma 17 Haziran saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
10 yıldır cezaevinde olan Demirtaş: 15 yıl olsa fark etmez
10 yıldır cezaevinde olan Demirtaş: 15 yıl olsa fark etmez
AKP'li kaynaklar: DEM Parti'in ne dediğine takılmıyoruz! Muhatap Öcalan
AKP'li kaynaklar: DEM Parti'in ne dediğine takılmıyoruz! Muhatap Öcalan