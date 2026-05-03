10 yıldır cezaevinde olan Demirtaş: 15 yıl olsa fark etmez

Tutukluluğunun 10 yılı doldurmasına aylar kalan ve süreç kapsamında beklenen tahliyesi gerçekleşmeyen Selahattin Demirtaş, "10 yıl yatanın 15 yıl yatması hiçbir şey fark etmez" dedi.

HDP eski Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutukluluğunun 10'ncu yılına giriyor. Hükümet ile PKK'nın İmralı Süreci nedeniyle ve AİHM'nin kesin tahliye kararının ardından gözler Demirtaş'ın tahliye sürecinde. Ancak bu kararın henüz uygulanmaması DEM Parti'nin ve muhalefetin tepki göstermesine neden oluyor.

YENİ AÇIKLAMA: 10 YIL - 15 YIL FARKETMEZ

Daha önceki açıklamalarında aktif siyaseti bıraktığını da ifade eden Demirtaş, kendisini ziyarete giden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile görüştü. Çandar, bu görüşmenin ardından Medyascope'da Ruşen Çakır'ın konuğu oldu.

Çandar, Demirtaş ile yaptığı görüşmenin notlarını aktardı. Demirtaş bu görüşmede tahliye konusu hakkında, "10 yıl yatmakla 15 yıl yatmak arasında hiçbir fark yok' dedi. 12 ay yatan birisine şunu şunu yapmazsan 13.ayı yatarsın denilse etkili olabilir. 13.ay gözünde çok büyüyebilir. Ama 10 yıl yatanın 15 yıl yatması hiçbir şey fark etmez" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR GEREKİRSE BURADA YATARIM"

Çandar, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmeyi şu şekilde aktardı:

"Şunu söyleyeyim yalnız, Demirtaş çok çarpıcı bir söz söyledi. Bunu söylemem de gerçi kendisinden, bunu açıklayabilirsin diye bir diyalog açıklayamazsın ya da diye bir diyalog geçmedi ama çok enteresan. Ben dedi, bunca yıl hapiste yatmış biri olarak şunu söyleyeyim dedi. 10 yıl yatmakla 15 yıl yatmak arasında hiçbir fark yok dedi. 12 ay yatan birisine şunu şunu yapmazsan 13.ayı yatarsın denilse etkili olabilir. 13.ay gözünde çok büyüyebilir. 12 ay yatmış insan 13. ayı göze alamayabilir. Ama 10 yıl yatanın 15 yıl yatması hiçbir şey fark etmez dedi. Yani ben ilkelerimde ve pozisyonumda asla taviz vermeden ne kadar gerekirse burada yatarım demeye getiriyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

