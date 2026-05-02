Erdoğan'ın açık uyarısına rağmen Soylu Meclis'e haftada 1 gittiğini söyledi

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Meclis çalışmalarına düzenli katılmadığını açıkladı. Soylu’nun açıklaması, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine yaptığı 'Genel Kurul' katılın asli göreviniz' uyarısından 3 gün sonra geldi. Soylu, "Haftada 1 gidiyorum. Meclis’in müdavimi değilim" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis çalışmalarına aktif biçimde katılmadığını söyledi. Soylu, “Meclis’e gücüm yettiğince gidiyorum ama o kadar çok devam ettiğim de söylenemez. Haftada 1 gidiyorum.Meclis’in müdavimi değilim çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince veleddallin amin” dedi.

Soylu, mevcut siyasi tutumunu da “Ben siyaseti kafada bıraktım” sözleriyle anlattı.



Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, 29 Nisan’daki AKP Grup Toplantısı’nda milletvekillerine seslenmiş ve TBMM çalışmalarına katılımın iktidar partisinin asli sorumluluğu olduğunu belirtmişti. Erdoğan, AKP milletvekillerinden yasama faaliyetlerine daha düzenli katılmalarını isteyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer milletimiz bizi buraya kendisini temsil etmek üzere gönderdiyse, bu kutsal görevimizi bahane aramadan, engellere takılmadan, muhalefetin tuzaklarına düşmeden layıkıyla icra etmek zorundayız.

Şunu lütfen unutmayın. Biz bu yüce çatı altında seçim çevremizle birlikte hangi partiye gönül vermiş olursa olsun 86 milyonun tamamına hizmet etmek için varız. Sizlerin çalışması demek meclisin çalışması demektir.

Gerek komisyon, gerekse genel kurul boyutuyla yüce meclisin yasama vazifesini tam ve eksiksiz bir şekilde yapmasını sağlamak, iktidar partisi olarak bizim asli görevimizdir.

Sizlerden bu vazifeyi partimize ve değerlerimize yakışır biçimde en güzel ve en verimli şekilde yerine getirmenizi bekliyorum."