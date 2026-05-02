AKP'li başkanın kesintisiz övgüsü Binali Yıldırım'a bıkkınlık getirdi! Bakışı her şeyi anlattı
AKP Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı’nın eski Başbakan Binali Yıldırım’a yönelik uzun övgüsü ve Yıldırım’ın o sıradaki yüz ifadesi gündem oldu.
Erzincan’da düzenlenen programda kürsüye çıkan AKP Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, konuşmasının önemli bir bölümünü eski Başbakan Binali Yıldırım’a ayırdı.
Kabadayı’nın Yıldırım için art arda sıraladığı övgü dolu sözler yaklaşık 1 dakika 21 saniye sürdü. Salonda bulunanların yanı sıra görüntüleri izleyenlerin de dikkatini çeken konuşma, kısa sürede gündem oldu.
YILDIRIM'A BIKKINLIK GETİRDİ
Kabadayı konuşmasını sürdürürken kameralar zaman zaman Binali Yıldırım’a döndü. Yıldırım’ın yüz ifadesi ve vücut dili sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu.
Görüntülerde Yıldırım’ın, uzun süren övgülerin ardından sıkıldığı izlenimi veren hâlleri dikkat çekti. Özellikle konuşmanın son bölümünde Kabadayı’ya doğru attığı bakış, görüntülerin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Yıldırım'ın övülmekten bıktığı görüldü.
Kabadayı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Çok kıymetli büyüğümüz, Erzincan'ımızın yetiştirdiği en büyük değerlerden, sizleri baba ocağınızda, Erzincan'da bizlerle birlikte olmanızdan ötürü duymuş olduğumuz memnuniyeti, bahtiyarlığı dile getirmek isterim. Memleketinize, baba ocağınıza, teşkilatımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Başbakanım.
Sayın Başbakanım; sizler AK Parti'mizle birlikte, 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapmış olduğunuz projeleri sokakta, çarşıda, pazarda gezdiğimiz zaman vatandaşlarımızın dilinde. Allah sizlerden razı olsun. Atmış olduğunuz projelerin her birinde, imzalarınızda hep sizlerin isminizin olması bizler için, hemşehriniz olarak gurur kaynağımızsınız. Bundan ötürü de şehrimize, Türkiye'ye katmış olduğunuz değerlerden ötürü, yapmış olduğunuz projelerden ötürü Allah sizlerden razı olsun diyorum. Tekrardan şehrimize, memleketimize, baba ocağamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Başbakanım