'Gülistan Doku' sorusunu duyan Süleyman Soylu'dan gazeteciye fiziki müdahale

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili kendisine soru sormak isteyen gazeteciye fiziki müdahalede bulundu.

"GÜLİSTAN DOKU" ADINI DUYUNCA GAZETECİYE FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan olayda NOW Haber muhabirinin, Süleyman Soylu'nun yanına giderek, "Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir sorum olacaktı" dediği, Soylu'nun ise önce güldüğü ardından ise gülümsemesinin kaybolduğu görüldü.

Bu esnada Soylu, gazeteciye önce "Siz kimsiniz?" diye sordu. Gazetecinin kurumunun adını söylemesi üzerine Soylu'nun, elini gazetecinin telefonuna uzatarak, video kaydında olan telefonu yere indirdiği ve "Kardeş sen bir izin aldın mı?" diyerek, gazetecinin hem soru sormasına hem de görüntü almasına engel olduğu görüldü.

CHP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Süleyman Soylu'nun, gazetecinin sorusunu fiziki müdahale ile engellemesine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya (X) hesabından tepki gösterdi.

Yaptığı paylaşıma, söz konusu görüntüleri de ekleyen Emir, şunları söyledi:

"Kürsüde partimiz CHP’ye "Basının sizi eleştirmesine alışacaksınız, çok sesliliğe kavuştuk" diyerek özgürlük dersi verenler; sokakta Gülistan Doku sorusunu duyunca gazetecinin önüne duvar örüyor! Süleyman Soylu’nun NOW Haber muhabirinden kaçışı, müdahalesi ve eski vali Tuncay Sonel’in "talimat ondan geldi" itirafları ortadayken bu müdahaleye karşı sormak lazım: Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Soruyu soranı susturarak ve basını engelleyerek adaletten kaçamazsınız. Soruları susturarak, basını engelleyerek adaletten kaçamazsınız! Yıllardır karartılan bu dosyanın aydınlatılması ve parti içi kavganın stresini gazetecilerden çıkarmayın."