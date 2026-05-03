CHP erken seçim için sahaya iniyor: Tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, ara/erken seçim çağrısını sahaya taşıyor. Parti yönetimi, yarından itibaren başlayacak programla hem yurttaşla doğrudan temas kurmayı hem de seçim talebine destek aramayı hedefliyor. Bu kapsamda milletvekilleri, parti kurulları ve yerel örgütler koordineli biçimde sahaya inecek.

SAHA PROGRAMI BELLİ

Birgün'de yer alan habere göre CHP, diğer siyasi partilerle yürüttüğü ara-erken seçim temaslarının ardından saha çalışmalarının çerçevesini belirledi. Yarın itibarıyla başlayacak programda milletvekillerinin gruplar halinde illere dağılması planlanırken, MYK, PM ve YDK üyelerinin de il ve ilçe başkanlıkları koordinasyonunda vatandaşlarla bir araya geleceği ifade edildi. Görüşmelerde yalnızca seçmenle değil, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de temas kurulacağı bildirildi.

MİLLETVEKİLLERİ SAHAYA ÇIKIYOR

CHP kurmayları, saha çalışmalarında ülke gündeminin doğrudan halka anlatılacağını ifade ederken, partiye yönelik eleştirilerin de birebir görüşmelerle yanıtlanacağını dile getirdi. TBMM Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında çalışmaların üç farklı başlıkta yürütüleceği kaydedildi.

Buna göre milletvekilleri, hem toplu halk buluşmalarına katılacak hem de çarşı ve pazar ziyaretleriyle birebir temas kuracak. Kent ziyaretlerinin 8-9 Mayıs ile 14-15 Mayıs tarihlerinde gruplar halinde yapılacağı, bu süreçte bazı vekillerin ise Ankara’da kalarak yasama faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi.

POLİTİKA VE VAATLER ANLATILACAK

Saha çalışmalarında, partinin gündemindeki başlıkların ve hükümet programında yer alan temel vaatlerin vatandaşlara aktarılacağı ifade edildi. CHP’liler, parti programının dayandığı dört temel unsurun bu süreçte öne çıkarılacağını vurgulayarak, seçmene "İlk seçimde iktidar hedefi ve çözüm yolları" mesajının verileceğini belirtti. Ayrıca İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin hazırlanan "hak ihlalleri ve gerçekler" dosyasının da kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Silivri'deki duruşmalar ve Ekrem İmamoğlu'nun mektubu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin sahada dile getirilmesi planlanan başlıklar ise şöyle sıralandı:

• “İBB’de 560 milyar TL yolsuzluk olduğu” iddiasına karşın, MASAK ve Sayıştay raporlarında bu yönde bir tespit bulunmadığı ifade ediliyor.

• “10 milyon doların Yunanistan’a kaçırıldığı” iddiasına ilişkin herhangi bir banka kaydı ya da SWIFT belgesinin ortaya konulmadığı belirtiliyor.

• “İhalelerin belirli gruplara verildiği” iddiasına karşılık, aynı iş insanının çok sayıda AKP’li belediyeden de ihale aldığı, ancak yalnızca CHP’li belediyelere yönelik işlem yapıldığı savunuluyor.

• 19 Mart-2 Mayıs döneminde döviz piyasasına yapılan müdahalelerin toplam büyüklüğünün 60 milyar dolara ulaştığı öne sürülüyor.