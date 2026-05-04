Nisan ayının sona ermesiyle birlikte İstanbul’un su rezervlerinde beklenen sıçrama gerçekleşmedi. Megakent nisanı yağışlı geçirmesine rağmen, barajlardaki su seviyesi hedeflenen noktaya ulaşamadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 4 Mayıs verileri, su kaynaklarındaki durumun hassasiyetini bir kez daha kanıtladı.

İKİ HAFTALIK ARTIŞ YÜZDE 1’DE KALDI

Su seviyelerindeki değişim, yağışların etkisinin sınırlı olduğunu gösterdi. 21 Nisan tarihinde yüzde 70,39 olarak ölçülen doluluk oranı, 1 Mayıs’ta yüzde 71,13’e, bugün itibarıyla ise ancak yüzde 71,7 seviyesine çıkabildi. Yaklaşık 14 günlük sürede gerçekleşen artışın yüzde 1 civarında kalması dikkat çekti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (4 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %94,86

Darlık Barajı: %89,37

Elmalı Barajı: %94,37

Terkos Barajı: %58,73

Alibey Barajı: %67,28

Büyükçekmece Barajı: %56,83

Sazlıdere Barajı: %46,11

Istrancalar Barajı: %37,38

Kazandere Barajı: %60,08

Pabuçdere Barajı: %60,34

GEÇEN YIL KURAKTI, BU YIL DA BEKLENEN OLMADI

İstanbul, nisan ayını son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesiyle kapattı. Geçen yılki olağanüstü kuraklık devre dışı bırakıldığında bile mevcut oranlar tarihsel ortalamaların çok gerisinde kalıyor.

BARAJLAR YETMİYOR, DIŞ KAYNAKLAR KURTARIYOR

İstanbul'un günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü aşıyor. Uzmanlar barajların bu yükü tek başına taşıyamadığını söylüyor.

Uzmanlara göre, barajlardaki doluluk oranı yağışlara rağmen istenen hıza ulaşamazken, Melen ve Yeşilçay'dan sağlanan bu milyonlarca metreküplük destek kenti ayakta tutuyor. Eğer bu hatlardan gelen su akışı olmasaydı, bugün İstanbul için çok daha karamsar ve ağır bir tabloyla karşı karşıya kalınabilirdi.

Yağmurlar Ankara'ya yaradı: Barajlar doluyor

İzmir suya doydu: 2035’e kadar su sorunu yok

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini gündeme getirir.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Havzalardaki doluluk seviyesi, mevcut su hacminin barajın maksimum depolama sınırına bölünmesiyle ortaya çıkar. Ortaya çıkan katsayının 100 ile çarpılması sonucunda doluluk yüzdesi saptanır. Örneğin, 500 milyon metreküp su kapasitesine sahip bir barajda 100 milyon metreküp su bulunması, doluluk oranının yüzde 20 olduğunu gösterir. (AA)