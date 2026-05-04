İzmir suya doydu: 2035’e kadar su sorunu yok

Ege'deki sağanaklar İzmir barajlarını rahatlattı. İZSU'nun 4 Mayıs verilerine göre Tahtalı yüzde 54, Gördes yüzde 41 seviyesine ulaştı. Uzmanlar, Mayıs yağmurlarıyla birlikte su sorununun 2035'e kadar çözüldüğünü belirtiyor.

Ege genelindeki kuvvetli sağanaklar, İzmir'in barajlarına adeta nefes aldırdı. 2026 yılı Nisan ayı verileri, kentin su güvenliği açısından uzun zamandır beklenen o rahatlamanın nihayet geldiğini gösterdi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) paylaştığı son raporlar, barajlardaki doluluk oranlarının artık o korkutan kritik seviyelerden tamamen uzaklaştığını gösterdi.

Nisan ayının bereketli yağışları yerini yavaş yavaş Mayıs yağmurlarına bırakırken, havzalardaki yüz güldüren tablo da netleşti.

TAHTALI BARAJI'NDA BÜYÜK TOPARLANMA VAR

İzmir'in su ihtiyacını sırtlayan en önemli kaynak olan Tahtalı Barajı, geçtiğimiz yıl bu zamanlar yüzde 15'lere kadar düşerek hepimizi korkutmuştu. Ancak İZSU'nun bugün açıkladığı güncel rakamlara göre, barajdaki su seviyesi yüzde 54,37'ye kadar yükselmiş durumda.

GÖRDES BARAJI ADETA YENİDEN DOĞDU

Ocak ayında kuruma noktasına gelen Gördes Barajı, son yağışlarla birlikte mucizevi bir geri dönüş yaptı. Bugün yapılan son ölçümlerde barajın doluluk oranı yüzde 41,72 olarak belirlendi. Toplam 198 milyon metreküp su hacmine ulaşan havzada, yaklaşık 183 milyon metreküplük su doğrudan kentin kullanımına hazır bekliyor.

İZMİR BARAJLARINDA 4 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

  • Tahtalı Barajı: %54,37
  • Balçova Barajı: %97,60
  • Ürkmez Barajı: %97,96
  • Gördes Barajı: %41,72
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %78,48

"2035'E KADAR BARAJLARIMIZ DOLU OLACAK"

Barajlardaki bu sevindirici yükselişi değerlendiren Prof. Dr. Yaşar, stratejik öneme sahip Gördes Barajı ve gelecek yıllardaki su akışı hakkında şu önemli açıklamayı yaptı:

Gördes, Tahtalı'dan yüzde 50 daha büyük bir baraj. Şu anda Gördes'teki su miktarı Tahtalı'dan daha fazla. Altı yapıldıktan sonra su seviyesi son yağmurlarla yüzde 35'lere çıktı. Bir sonraki kurak dönem 2035'lerde yaşanacak. Yağışlar en az 7 yıl daha ortalama üzerinde geçecektir. Kalan 3 yıl ortalama altında geçse bile önümüzdeki 10 yıl barajlarımız kurumayacak. 2035'e kadar barajlarımız dolu olacak.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda depolanan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak belirtilir ve su kaynaklarının mevcut durumunu anlamada önemli bir göstergedir. Bu oran; içme suyu sağlanması, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sunar.

Doluluk seviyesinin düşük olması kuraklık riskini artırırken, yüksek olması ise taşkın ve su yönetimi açısından dikkat gerektiren bir durumu ortaya çıkarır. Özellikle büyük şehirlerde suyun sürdürülebilir kullanımı için yakından takip edilen kritik bir veridir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Barajlardaki doluluk oranı yalnızca yağış miktarına bağlı değildir; yağışın süresi, yoğunluğu ve baraj havzasının su toplama kapasitesi de önemli rol oynar. Kısa süreli ve şiddetli yağışlar geçici yükselişler sağlayabilirken, düzenli kış yağışları ve kar örtüsü su rezervlerinin uzun vadede artmasını sağlar. Bu nedenle özellikle kış aylarında görülen dengeli yağışlar, İzmir’in su güvenliği açısından büyük önem taşır. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

