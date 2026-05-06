'Oh Be Dünya Varmış' derneğine operasyon: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların iyi niyetini kullanarak toplanan yardımların akıbetine ilişkin dikkat çeken bir soruşturma başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, "Oh Be Dünya Varmış" isimli derneğin faaliyetleri mercek altına alındı.

BAĞIŞLAR AMACI DIŞINDA MI KULLANILDI?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, derneğin sosyal medya platformlarını kullanarak yardım amacıyla bağış topladığı, ancak bu kaynakların amacı dışında kullanıldığı iddiası yer aldı. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre; toplanan paralar dernek kurucuları, yöneticileri, üyeleri ve bu kişilerle eylem birliği içinde hareket eden şüpheliler tarafından kişisel harcamalar için kullanıldı.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yürütülen teknik ve mali incelemeler, dernek çatısı altında işlendiği öne sürülen suçun boyutlarını ortaya koydu. Savcılık makamı, suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik somut tespitlere ulaşıldığını bildirdi. Açıklamada, derneğin faaliyet alanının doğrudan suçla bağlantılı olduğu ve dernek yapısının bizzat bu suçun işlenmesi için bir araç olarak kullanıldığı değerlendirmesi paylaşıldı.

"Güvercin seviyoruz" diye dernek kurdular bakın ne yaparken yakalandılar

21 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri, 6 Mayıs 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, aralarında dernek yöneticilerinin de bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, savcılık bağış adı altında toplanan paraların miktarını ve hangi mecralarda kullanıldığını belirlemek üzere soruşturmayı çok yönlü olarak genişletti. Kamuoyunun vicdanını yaralayan "yardım paralarının kişisel menfaat için kullanılması" odağındaki soruşturmanın ayrıntıları, emniyet ve savcılık incelemeleriyle netleşecek.