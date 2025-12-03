Eskişehir'de "Güvercin seviyoruz" diye dernek kurdular bakın ne yaparken yakalandılar!

İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren Güvercin Sevenler Derneği'ne Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Gece saatlerinde yapılan baskında dernekte güvercin sevmek yerine kumar oynandığı ortaya çıktı.

Binaya 3 farklı kapıdan geçilerek kumar oynanan alana erişildiği tespit edildi.

40 KİŞİYE KUMAR OYNAMA CEZASI

Yapılan aramalarda, çatı katında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve tombala topları ele geçirildi.

İçeride bulunan 40 kişiye "kumar oynamak" suçundan 9 bin 247’şer lira olmak üzere toplam 369 bin 880 lira para cezası uygulandı.

Kumarhanenin işletmecisi olduğu belirlenen H.G. (36) ile Ş.A. (28) hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek’ suçundan işlem başlatıldı.