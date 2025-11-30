Eskişehir'de inanılmaz olay: 8'inci kattan yan binanın tentesine düştü!
Eeskişehir’in Tepebaşı ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Ajda B., söylenene göre dengesini kaybederek 8'nci kattaki evinin balkonundan düştü.
Ajda B., şans eseri yan binanın 5'inci katının tentesine düştü.
8'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ
Olay, saat 03.00 sıralarında Hacı Ali Bey Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın en üst katında oturan Ajda B. iddiaya göre alkol alıp evinin balkonunda dengesini kaybederek yan binanın 5'inci katının tentesine düştü.
Durumu gören Ajda B.'nin yakınları sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Ajda B.'yi düştüğü yerden güçlükle indirdi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ajda B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)