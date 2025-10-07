Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Saatler önce yaptıkları mesajlaşmayı anlattı!

16 Ekim 2024'te 31 yaşındaki ünlü şarkıcı Liam Payne, Arjantin'in Buenos Aires kentindeki bir otel balkonundan 13 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti.

Liam Payne'i 16 yıl önce The X Factor'da One Direction'a yerleştiren ve sonrasında arkadaşlığını pekiştiren Nicole Scherzinger, ölüm haberini New York'ta sahneye çıkmadan hemen önce aldığını açıkladı. The Times'a konuşan Scherzinger, "Liam'a hayrandım. Çok iyi bir kalbi vardı" ifadelerini kullandı.

O KONUŞMAYI ANLATTI

Scherzinger, Payne'in hayatını kaybettiği gün, saatler önce onunla mesajlaştığını açıkladı ve "Arjantin'de olduğunu biliyordum. Sadece basit bir konuşmaydı." dedi.

Scherzinger, vefat haberini aldığında "şov devam etmeli" diyerek o gece sahneye çıktığını, ancak o günden sonra her gösterisinde Sunset Boulevard müzikalinin küçük bir anını Payne'e adadığını söyledi.