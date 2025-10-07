Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Saatler önce yaptıkları mesajlaşmayı anlattı!

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Saatler önce yaptıkları mesajlaşmayı anlattı!
Yayınlanma:
Şarkıcı Nicole Scherzinger, geçen yıl balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in ölümünden saatler önce aralarında geçen son mesajlaşmayı anlattı.

16 Ekim 2024'te 31 yaşındaki ünlü şarkıcı Liam Payne, Arjantin'in Buenos Aires kentindeki bir otel balkonundan 13 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti.

Liam Payne'i 16 yıl önce The X Factor'da One Direction'a yerleştiren ve sonrasında arkadaşlığını pekiştiren Nicole Scherzinger, ölüm haberini New York'ta sahneye çıkmadan hemen önce aldığını açıkladı. The Times'a konuşan Scherzinger, "Liam'a hayrandım. Çok iyi bir kalbi vardı" ifadelerini kullandı.

liam-payne.webp

Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez yan yana!Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez yan yana!

O KONUŞMAYI ANLATTI

Scherzinger, Payne'in hayatını kaybettiği gün, saatler önce onunla mesajlaştığını açıkladı ve "Arjantin'de olduğunu biliyordum. Sadece basit bir konuşmaydı." dedi.

Scherzinger, vefat haberini aldığında "şov devam etmeli" diyerek o gece sahneye çıktığını, ancak o günden sonra her gösterisinde Sunset Boulevard müzikalinin küçük bir anını Payne'e adadığını söyledi.

liam-payne-nicole-scherzinger.webp
Liam Payne ve Nicole Scherzinger

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Magazin
Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez yan yana!
Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez yan yana!
Çağatay Ulusoy'un ikizi Adana'da ortaya çıktı: Satışlar patladı!
Çağatay Ulusoy'un ikizi Adana'da ortaya çıktı: Satışlar patladı!