Yüksek sesli müzik dinlediği için öldürülen Dilara'nın katili için istenen ceza belli oldu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, yüksek sesli müzik tartışmasında, komşusu 24 yaşındaki Dilara Yıldırım’ı bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Serdar Subaşı’nın yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, geçen yıl 28 Eylül’de, Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. İddiaya göre, burada Dilara Yıldırım ile Faruk B., otomobilde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bu sırada B.S., camdan komşusu Yıldırım ile erkek arkadaşına tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar Subaşı da dahil oldu. Serdar Subaşı, mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı.

Tartışma, kavgaya döndü. Serdar Subaşı, Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerini de kesip zarar verdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilara Yıldırım, kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

“OLANLARDAN ÇOK PİŞMANIM"

Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Dilara Yıldırım, memleketi Karabük’te toprağa verildi. Olayın ardından jandarmaya teslim olan Serdar Subaşı ise tutuklandı.

DİLARA'NIN KATİLİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Olayla ilgili davanın görülmesine bugün Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Subaşı ile taraf avukatları katıldı. Duruşma arası mütalaasını sunan savcı, sanığın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ‘Silahla basit yaralama’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan Serdar Subaşı, “Olanlardan çok pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Dilara 20 yıldır benim komşumdur. Bugüne kadar herhangi bir şekilde kavgamız, anlaşmazlığımız, husumetimiz olmamıştır. Olay gecesi Dilara’ya isteyerek bir davranışım olmadı. Çok pişmanım” dedi.

MUHTAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkemede tanık olarak dinlenen Çarşı Mahallesi Muhtarı Aydın Kayabaş, Subaşı’nın kendisini arayarak, 'ambulansı defalarca aradığını, uzun zaman geçtiğini ancak ambulansın hala gelmediğini' söylediğini anlattı. Ambulansın ters istikamette gittiğini, olay yerine geç geldiğini belirten Kayabaşı, sanık veya ailesi ile ölenin arasında bir sıkıntı görmediğini belirtti.

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi, sanığın kazayla Dilara Yıldırım’ı yaraladığını belirttiğini, bütün olay incelendiğinde suç seyrinin değişeceğini söyleyerek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve savunma hazırlaması için avukata süre verilmesine karar verip duruşmayı erteledi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

