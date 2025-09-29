Genç kadın müzik dinlediği için katledildi!

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde sabaha karşı yaşanan gürültü tartışması, genç bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

24 yaşındaki Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile birlikte otomobille evlerinin önüne geldi. Araçta yüksek sesle müzik dinledikleri sırada aralarında tartışma başladı. Gürültüden rahatsız olan komşuları B.S., camdan tepki gösterdi. Kısa sürede taraflar arasında sözlü atışma yaşandı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA ARACA DA SALDIRDI

Tartışmaya B.S’nin oğlu Serdar S. de dâhil oldu. Mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıkan Serdar S, çıkan kavgada Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı. Öfkeli saldırgan, çiftin aracının lastiklerini de kesti.

DİLARA KURTARILMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dilara Yıldırım’ı Gökçebey Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Faruk B'nin Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırgan Serdar S, olayın ardından jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.