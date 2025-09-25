Son Dakika | Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 1 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu.

Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

isci.jpg

4 İŞÇİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA

Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi. Ekipler, işçilerden 4’ünü kurtardı. Diğer 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:DHA-AA

