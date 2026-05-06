İstanbul’da sahte altın ağı çökertildi: 28 milyon liralık altın ele geçirildi

Zeytinburnu’nda sahte altın üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 28,5 milyon lirayı bulan büyük bir dolandırıcılık girişimi deşifre edildi. Baskında tonlarca sahte ürün ve üretim ekipmanı ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'paraya eş değer değerlerde sahtecilik' suçuna yönelik operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu’nda belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

28 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş, 1, 5 ve 10 gramlık toplam 1530 adet sahte altın ele geçirildi. Ürünlerin toplam ağırlığının 4 bin 252 gram, piyasa karşılığının ise yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyonda yalnızca sahte altınlar değil, üretim hattını ortaya koyan çok sayıda malzeme de bulundu. 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinesi ile kağıt ve plise delme makinesi jandarma tarafından el konulan materyaller arasında yer aldı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu sürerken, sahte altınların piyasaya ne ölçüde dağıtıldığı ve başka bağlantıların olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

