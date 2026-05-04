Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu.

Elde edilen bilgilere göre, İskeledeki balıkçı barınağında su yüzeyinde erkek cesedi olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Mersin’de denizden 2 ceset çıktı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Barınağın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, cesedi sudan çıkardı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak incelemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağladı. Yapılan ilk kontrollerde cesedin balıkçılıkla uğraşan F.S.’ye ait olduğu belirlendi. (AA)