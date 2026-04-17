Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmeni çocukları anlattı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerini korumak için canını feda eden öğretmen Ayla Kara’nın oğulları, "Annem bizim kahramanımızdı, şimdi tüm Türkiye'nin kahramanı oldu" diyerek annelerinin fedakarlığını anlattı.

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda, kurşunlara karşı öğrencilerine siper olarak şehit düşen 55 yaşındaki Matematik öğretmeni Ayla Kara’nın evlatları, annelerinin cesaretini ve eğitim aşkını anlattı. 8 öğrencisiyle birlikte yaşamını yitiren Kara’nın çocukları, derin bir acının yanında büyük bir onur taşıdıklarını ifade etti.

"ANNEM BENİM KAHRAMANIMDI, ŞİMDİ OKULUN DA KAHRAMANI OLDU"

Taziyeleri kabul eden avukat Furkan Kara, annesinin saldırıdan bir gün önce Siverek’teki olaylar nedeniyle düzenlenen greve katılıp katılmamayı düşündüğünü, ancak her şeye rağmen okula gitme kararı aldığını belirtti.

Annesinin okula gitmesinden kısa bir süre sonra silahlı saldırının düzenlendiğini anlatan Kara, "Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci 8. sınıftaydı. Aralarında hiçbir husumet yoktu, annem onun dersine bile girmemişti diye biliyorum. Bu üzücü olayın yaşanması gerçekten hepimizi, ülkece çok derinden etkiledi." dedi.

"NE KADAR GURUR DUYSAM AZDIR"

Furkan Kara, annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, onun gösterdiği fedakarlıkla da onur duyduklarını belirterek "Annemin vefatına, şehitliğine üzüldüğüm kadar bir taraftan da çok gurur duyuyorum. Yani aldığım tepkiler olsun, gelen mesajlar olsun gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem. Bununla ne kadar gurur duysam azdır. Bizi şu an ayakta tutan gerçekten imanımız. İmanımız olmasa ayakta durulacak veya dayanılacak bir acı değil. Yani bir insan için annesini kaybetmesinden daha büyük acı ne olur bilemiyorum, çok üzüntülüyüz." diye konuştu.

"'GÜCÜM YETTİĞİ KADAR ÖĞRENCİLERİME DESTEK OLAYIM' DÜŞÜNCESİNDE BİR İNSANDI"

Annesinin öğrencilerine siper olduğunu hatırlatan Kara, "Tek tesellimiz, annemin siper olduğu öğrencilerden birinin hayatta kalması. O şekilde şehadet makamına erdiği söylendi. O kardeşim adına çok sevindim. Yüzümüzü güldüren tek olay diyebilirim. Temennimiz, başka annelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin böyle acılar yaşamaması." dedi.

Furkan Kara, annesinin okula büyük bir sevgiyle gittiğini, öğrencileriyle birlikte olmanın ona enerji verdiğini ifade ederek şunları anlattı:

"Canı sıkkın olduğu zamanlar bile 'okula gideyim, mutluluğum, huzurum yerine gelsin' diye düşünürdü. Emeklilik yaşı gelmesine rağmen okuldan hiç kopmak istemedi. 'Yaşım yettiği kadar, gücüm yettiği kadar öğrencilerime destek olayım' düşüncesinde bir insandı. Emek verdiği yolda da hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Oğlu olarak gurur duyuyorum. Benim annem bir kahraman. Ben buna inanıyorum. Şehit çocuğu olduğum için bu konuda çok mutluyum. Allah bu makamı anneme nasip etmiş. Allah'ıma hamdolsun."

"OKUL BAŞARIMDA ANNEMİN KATKISI ÇOK BÜYÜK, BU YÜZDEN ONA MİNNETTARIM"

Ertuğrul Kara da annesinin hem kendisinin hem de öğrencilerinin hayatındaki yeri anlattı.

Öğrencileri tarafından çok sevilen annesinin 6'ncı sınıfa giderken dersine girdiğini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Annem derslerimle yakından ilgilenirdi, diğer öğrencileriyle de aynı şekilde ilgilenirdi. Annemin sayesinde Türkiye 345'incisi oldum ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyorum. Bu başarıda annemin katkısı çok büyük, bu yüzden ona minnettarım. Annemle gurur duyuyorum. Evet, çok üzgünüz ama öğrencileri için çok büyük bir fedakarlık yaptı. Bu yüzden onunla ne kadar gurur duysam az. Dersine girdiği bütün öğrenciler çok üzüldü. Onu çok severlerdi." (AA)

