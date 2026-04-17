EGM'den 'okul saldırıları' açıklaması: 411 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen okul saldırılarının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

EGM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen sonuçlar şu şekilde aktarıldı:

Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 kişi yakalandı.

Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edildi.

İlgili içerikleri barındıran 1.866 URL adresine erişim engeli getirildi.

Olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen "C31K" isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanal kapatıldı.

Açıklamanın sonunda, provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.