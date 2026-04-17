EGM'den 'okul saldırıları' açıklaması: 411 kişi yakalandı

Yayınlanma:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası provokatif eylemlere yönelik verileri paylaştı. Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 kişi yakalanırken, 1.866 URL'ye erişim engeli getirildi ve "C31K" bağlantılı 111 Telegram kanalı kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen okul saldırılarının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

EGM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen sonuçlar şu şekilde aktarıldı:

Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 kişi yakalandı.

Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edildi.

İlgili içerikleri barındıran 1.866 URL adresine erişim engeli getirildi.

Olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen "C31K" isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanal kapatıldı.

Açıklamanın sonunda, provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
Yaşlı kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu! Fail üniversite öğrencisi çıktı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin paylaşımları nedeniyle 7 kişi tutuklandı
