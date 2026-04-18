İlber Ortaylı İzmir’de anıldı: Kızı ve kardeşi anlattı

İzmir Kitap Fuarı kapsamında geçen ay yaşamını yitiren tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Kültürpark İlber Ortaylı Kütüphanesi’nin önünde kardeşi Nuriye Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı’nın katılımıyla anma programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Tuna Ortaylı, babasının İzmir'e her zaman ayrı bir sevgisi olduğunu belirtti. Babasının hayata karşı dev bir merakı olduğunu söyleyen Tuna Ortaylı, "Merakıyla hareket etmeyi, gezmeyi çok önemsiyordu" dedi.

"SİZLER SAYESİNDE BABAM BUNU ÖLMEDEN GÖREBİLDİ"

Babası ile gezi arkadaşı olduklarını ve dünyanın çeşitli yerlerine gittiklerini aktaran Tuna Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi arkadaşı olarak da eğlenceli bir insandı. Benim için çok kıymetli anlardı. Bunların yaşanmış olması mutluluk veriyor, bir daha olmayacak olması da burukluk ama yaşamış olduklarımız yanımıza kar.

Renkli bir kişilikti. Bunun bir kısmına okurları olarak, televizyonda veya internette gördüğünüz videolarda şahit oldunuz. Ne gördüyseniz gerçek hayatta da birebir de öyle bir insandı. Hayatı büyük yaşayan, büyük kahkahalı, eğlenceli bir insandı.

Böyle insanlar her zaman ne kadar sevildiklerini yaşarken görme şansına erişemiyorlar. Sizler sayesinde babam bunu ölmeden görebildi. Kendi ismine adanmış bir kütüphanenin olması bile çok önemli."

"ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZERDİ"

Kardeşi Nuriye Ortaylı ise Prof. Dr. Ortaylı’nın kitapları çok sevdiğini, hayatını ve evini kitaplara göre düzenlediğini ifade etti.

Nuriye Ortaylı, "Bu kütüphane çok anlamlı. Yaşarken açılmış olması da ayrı bir hoşluk. Kendi adına bir kütüphane olduğunu gördü, bu çok iyi oldu. İlber, bilginin tek kaynağı olarak kitabı gören biri değildi, Anadolu'yu karış karış gezerdi, dünyayı gezerdi ve her kesimden insanlarla konuşurdu. Onların hayatını merak eder, fikirlerini öğrenmeye çalışırdı. Beslenme kaynaklarından birisi, onu topluma bağlayan şeylerden biri buydu. Bir ikincisi de seyahatti. Seyahatleri çok önemliydi" diye konuştu.

"TOPLUMDA ÇOK BÜYÜK KABUL GÖREN BİR İNSANDI"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kendisine has, şahsına münhasır bir üslubuyla çok ikna edici konuşmalar yapan biri olduğunu söyleyerek, "Bilgilerin güncellenmesi, günümüze taşınması ve günümüzde anlamlı bir değer kazanması için de gerçekten çok fazla gayret gösteren ve o eşsiz üslubuyla da toplumda çok büyük kabul gören bir insandı" dedi. (DHA)