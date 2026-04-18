Okul saldırısında ölen Kerem pilot olmak istiyormuş

Kahramanmaraş’ta okulda yaşanan okul saldırısında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Kerem Erdem Güngör’ün eniştesi Durmuş Koca, “Olay sabahı Kerem’in babası sohbetimizde, oğlunun en büyük hayalinin pilot olmak istediğini söylemişti. O şimdi cennet kuşu oldu” dedi.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencileri Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç, Şeyh Adil Mezarlığı’nda yan yana defnedildi. Mezarlıkta bir araya gelen aile yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar, çocukların kabirlerine notlar bırakarak çiçek ve şeker koydu, dualar etti.

“KARDEŞİ KEREM’İN YOKLUĞUNU HİSSEDİYOR”

Kerem’in mezarına çiçek eken eniştesi Durmuş Koca, Kerem’in sınıfta ön sıralarda oturduğu için saldırıda ilk hedef olan öğrencilerden biri olduğunu belirtti. Olay sonrası Kerem’i hastanelerde aradıklarını anlatan Koca, “Ben enişteleriyim. Kerem kaynımın oğluydu. Kerem çok tatlı çocuktu. Kimseyi kırmayan güler yüzlü tarif edilemeyen bir çocuktu. Ağzından tek kelime kötü söz çıkmazdı. Bizi de çok severdi. Biz ona doyamadan gitti. Kerem en önde oturduğu için kurşunun ilk isabet ettiği çocuklardan birisi olmuş. Kerem’i hastanede aramaya başladık olay günü. Bir süre hastaneleri aradık bulamadık Kerem’i. Kerem ortanca çocuktu iki kız kardeşi daha var. Kerem’in küçüğünün halen aklı ermiyor ama Kerem’in yokluğunu hissediyor. Onu arıyor” dedi.

Durmuş Koca, “Sözün bittiği yerdeyiz. Mekanları cennet olsun. Cennet kuşu onlar zaten. Kerem’in bir hikayesi vardı. Babası ile konuştum o sabah. ‘Oğlum pilot olmak istiyor’ demişti bana. Babasının acısı çok büyük” ifadelerini kullandı. (DHA)