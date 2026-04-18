Çocuklar okul saldırısıyla tartışılan konuları aylar önce Meclis'e iletmiş

Yayınlanma:
Çocuklar, "Küçük Eller Büyük Dilekler" projesi kapsamında taleplerini aylar önce Meclis'e iletirken. okul saldırısıyla tartışılmaya başlanan konuları da gündeme getirmişler. Çocukların dilekçelerinde hayvanların korunması ve okullarda ücretsiz gıda başlıkları yer alırken akran ve siber zorbalığın önlenmesine ilişkin talepleri dikkat çekti.

Türkiye okullarda yaşanan saldırılarla sarsıldı. Kahramanmaraş'taki saldırının ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin paylaşımları odak noktası haline gelince siber ortamdaki güvenlik sorunları ve akran zorbalığı tartışmaları başladı. Oysa çocuklar saldırıdan aylar öncesinde bugün konuşulanları Meclis'e yazdıkları dilekçelere taşımıştı.

TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından hayata geçirilen “Küçük Eller, Büyük Dilekler” projesi, Türkiye’nin 81 ilindeki çocukların gündemini ve beklentilerini gün yüzüne çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla belirlenen okullarda öğrenim gören 6’ncı ve 7’nci sınıf öğrencileri, farklı alanlardaki şikâyet ve temennilerini toplam 2 bin 649 dilekçe ile Meclis’e iletti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, komisyon tarafından incelenen el yazısı dilekçelerden hazırlanan rapora göre, öğrencilerin en çok vurguladığı konuların başında "akran zorbalığı ve siber zorbalığın önlenmesi" geldi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırıları sonrası kamuoyunun ana gündemi haline gelen bu sorunların, çocuklar tarafından aylar öncesinden temel bir güvenlik ve huzur talebi olarak parlamentoya iletildiği görüldü.

ÜCRETSİZ GIDA VE HAYVANLARIN KORUNMASI DA ÇOCUKLARIN TALEBİYDİ

Hazırlanan raporda, çocukların sadece güvenlik değil, sosyal ve çevresel meselelere dair hassasiyetleri de ön plana çıktı. Dilekçelerin yoğunlaştığı bir diğer ana başlık “hayvanların korunması” olurken, öğrencilerin doğaya ve canlı haklarına yönelik taleplerini güçlü bir şekilde dile getirdikleri kaydedildi.

Bunun yanı sıra, eğitimciler ve veliler tarafından sıkça dile getirilen ancak henüz hayata geçirilemeyen “okullarda sağlıklı ve ücretsiz gıdaya erişim” isteği de çocukların dilekçelerine yansıdı. 6’ncı ve 7’nci sınıf öğrencileri, okullarda beslenme ihtiyacının ücretsiz ve sağlıklı bir şekilde karşılanması yönündeki temennilerini doğrudan Meclis’e ulaştırarak yaşadıkları temel sorunlara ayna tuttu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

