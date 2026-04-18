Okullardaki şiddet olayları sonrası dijital güvenlikte yeni dönem: "Çocuk hattı" geliyor

Okullardaki şiddet olayları sonrası dijital güvenlikte yeni dönem: "Çocuk hattı" geliyor
Yayınlanma:
BTK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle interneti kapalı "çocuk hattı" dönemi başlarken, hat satışlarında yüz tanıma sistemi zorunlu hale getirilerek şiddet içerikli oyunlara erişim kısıtlanıyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen okul saldırılarının ardından, dijital mecraların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından tedbir paketi hazırlandı. TBMM gündemine gelmesi beklenen bu düzenlemeler, 18 yaş altındaki kullanıcıların teknolojiyle olan ilişkisini denetim altına almayı hedefliyor.

ÇOCUK HATTI UYGULAMASI

Yeni düzenleme ile birlikte ebeveyn denetiminde olacak özel bir "çocuk hattı" tanımlaması getiriliyor. Bu hatların sistem üzerinde doğrudan çocuklara ait olduğu görülebilecek. Planlanan model kapsamında, özellikle internet erişimi olmayan ve yalnızca sesli görüşmeye izin veren telefon kullanımının teşvik edilmesi öngörülüyor. Bu sayede gençlerin dijital dünyadaki zararlı akımlardan ve kontrolsüz oyun içeriklerinden korunması amaçlanıyor.

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA VE YÜZ TANIMA

GSM hatlarının satış ve kullanım süreçlerine yönelik güvenlik standartları yükseltiliyor. Bankacılık sistemlerinde kullanılan güvenlik protokollerine benzer şekilde, hat alımlarında kimlik doğrulama ve yüz tanıma sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu uygulama ile başkası adına hat çıkarılmasının ve güvenlik açıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Okul saldırısı tehdidi yayanlara operasyon: 11'i çocuk 12 kişi tutuklandıOkul saldırısı tehdidi yayanlara operasyon: 11'i çocuk 12 kişi tutuklandı

DİJİTAL İÇERİK VE ERİŞİM KISITLAMALARI

Düzenleme kapsamında, gençleri şiddete yönlendirebilecek mobil içeriklere ve şiddet temalı oyunlara erişimin kısıtlanması üzerine çalışılıyor. Aynı zamanda, kısıtlamaları aşmak için yaygın olarak kullanılan VPN servislerine yönelik daha sıkı engelleme mekanizmaları devreye girecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Erzincan'daki deprem Naci Görür'ü bile tedirgin etti: İnşallah...
Erzincan'daki deprem Naci Görür'ü bile tedirgin etti: İnşallah...
Göçmen polisi tarafından gözaltına alınmıştı: Rümeysa Öztürk ABD'de doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü
Göçmen polisi tarafından gözaltına alınmıştı: Rümeysa Öztürk ABD'de doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü
İlkokul müdürünün mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Taciz skandalı öğretmenlerin şikayetiyle patladı
İlkokul müdürünün mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Taciz skandalı öğretmenlerin şikayetiyle patladı