Okullardaki şiddet olayları sonrası dijital güvenlikte yeni dönem: "Çocuk hattı" geliyor

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen okul saldırılarının ardından, dijital mecraların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından tedbir paketi hazırlandı. TBMM gündemine gelmesi beklenen bu düzenlemeler, 18 yaş altındaki kullanıcıların teknolojiyle olan ilişkisini denetim altına almayı hedefliyor.

ÇOCUK HATTI UYGULAMASI

Yeni düzenleme ile birlikte ebeveyn denetiminde olacak özel bir "çocuk hattı" tanımlaması getiriliyor. Bu hatların sistem üzerinde doğrudan çocuklara ait olduğu görülebilecek. Planlanan model kapsamında, özellikle internet erişimi olmayan ve yalnızca sesli görüşmeye izin veren telefon kullanımının teşvik edilmesi öngörülüyor. Bu sayede gençlerin dijital dünyadaki zararlı akımlardan ve kontrolsüz oyun içeriklerinden korunması amaçlanıyor.

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA VE YÜZ TANIMA

GSM hatlarının satış ve kullanım süreçlerine yönelik güvenlik standartları yükseltiliyor. Bankacılık sistemlerinde kullanılan güvenlik protokollerine benzer şekilde, hat alımlarında kimlik doğrulama ve yüz tanıma sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu uygulama ile başkası adına hat çıkarılmasının ve güvenlik açıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL İÇERİK VE ERİŞİM KISITLAMALARI

Düzenleme kapsamında, gençleri şiddete yönlendirebilecek mobil içeriklere ve şiddet temalı oyunlara erişimin kısıtlanması üzerine çalışılıyor. Aynı zamanda, kısıtlamaları aşmak için yaygın olarak kullanılan VPN servislerine yönelik daha sıkı engelleme mekanizmaları devreye girecek.