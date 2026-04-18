Okul saldırısı tehdidi yayanlara operasyon: 11'i çocuk 12 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada yeni saldırılar yapılacağına ilişkin paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi. Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda tehdit ve panik yaratacak içerikler paylaşan 11’i çocuk 12 kişi tutuklandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE HAREKETE GEÇTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların ardından sosyal medyada yapılan tehdit ve dezenformasyon içerikli paylaşımları mercek altına aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda toplam bin 866 URL adresine erişim engeli getirildi. Ayrıca “C31K” isimli oluşuma ait Telegram’da faaliyet gösteren 111 kanalın kapatıldığı açıklandı.

Çeşitli illerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL’DA ÖĞRENCİNİN EVİNDE ASKERİ EKİPMAN BULUNDU

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 18 yaşından küçük 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Açık lise öğrencisi olduğu belirlenen 17 yaşındaki M.A.’nın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyalin yanı sıra askeri kamuflaj elbisesi, hücum yeleği, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. Şüpheli, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan tutuklandı.

Okul saldırısı müdür yardımcısının gidişinden sonra oldu

BURSA’DA SALDIRI PLANI PAYLAŞIMI

Bursa’da da sosyal medya üzerinden okullara saldırı planladığı yönünde paylaşım yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 3’ü hakkında ev hapsi kararı verildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Nilüfer ilçesinde ise öğrenci gruplarında “Atatürk Lisesi’ne saldırı yapılacağı” yönünde paylaşımlar yapıldığı ihbarı üzerine 16 yaşındaki U.E.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin çantasındaki resim defterinde yapılan incelemede okulun güvenlik kulübesi, spor salonu ve okul binasına ateş edilmesi ile el bombası atılmasını gösteren çizimler bulundu. U.E.Ö. tutuklandı.

ŞANLIURFA’DA TEHDİT PAYLAŞIMI

Şanlıurfa’da 16 yaşındaki bir çocuk, Gürkuyu Ortaokulu’nun sosyal medya hesabında tehdit içerikli yazılar paylaştı.

Emniyet güçlerinin çalışmasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

UŞAK’TA BİR TUTUKLAMA

Uşak’ta okullara saldırı yapılabileceğine dair sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 18 yaşından küçük 9 şüpheliden biri tutuklandı.

ANTALYA’DA İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medyada okul saldırılarını destekleyici içerikler paylaşan 10. sınıf öğrencisi H.G.A. (16) ile bir okulun ismini vererek korku ve panik yaratacak paylaşımlar yaptığı belirtilen Z.B.A. (19) hakkında soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan iki şüpheli de tutuklandı.

HATAY’DA OPERASYON

Hatay’da sosyal medya paylaşımlarını inceleyen emniyet ekipleri, H.E. isimli kişinin okul saldırılarıyla ilgili gerçek dışı ve paniğe yol açabilecek paylaşımlar yaptığını tespit etti.

İskenderun’daki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇORUM’DA MESAJLAŞMA GRUBUNDA TEHDİT

Çorum’un Sungurlu ilçesinde öğrenci velilerinin bulunduğu bir mesajlaşma grubunda okullarda saldırı olabileceği yönünde paylaşım yaptığı belirlenen T.A. (26) gözaltına alındı.

Ayrıca öğrencilerden oluşan bir grupta para karşılığında şiddet eylemi yapabileceklerini yazan 14 yaşındaki iki çocuk da “suç ve suçluyu övme” suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN’DA ÖĞRENCİLERE ADLİ KONTROL

Samsun’da sosyal medyada yapılan benzer paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 7 öğrenciden birine ev hapsi verildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca bazı şüpheliler hakkında internet ve dijital materyal kullanımının yasaklanması tedbiri uygulandı.

İZMİR’DE WHATSAPP GRUBUNDA SALDIRI KONUŞMASI

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bazı öğrencilerin kurduğu WhatsApp grubunda okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine konuşmalar yapıldığı iddia edildi.

Gözaltına alınan 8 öğrenciden 4’ü serbest bırakıldı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 öğrenciye ise ev hapsi verildi.

7,5 MİLYON TAKİPÇİLİ YOUTUBE HESABINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca 7,5 milyon abonesi bulunan “Minecraft Parodileri” adlı YouTube hesabı hakkında da soruşturma başlattı.

Hesapta okul çağındaki çocukları şiddet içeren eylemlere teşvik eden içeriklerin yer aldığı iddiasıyla “suç işlemeye alenen tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından işlem başlatıldığı açıklandı.

BAKANLIKLARDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, saldırılar üzerinden provokasyon üretmeye çalışanlara karşı işlemlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, sosyal medyada yürütülen siber devriye çalışmalarının kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Adalet Bakanlığı da dijital platformlarda yapılan paylaşımların yakından takip edildiğini, 81 ilde bulunan ağır ceza cumhuriyet başsavcılıkları arasında koordinasyon sağlandığını duyurdu.