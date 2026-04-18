Giden AKP'ye dönmeyince kulislerde rahatsızlık başladı: CHP'ye operasyonun faturası kabardı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar son olarak gece saatlerinde Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve beraberindeki 20 kişiye gözaltı kararıyla sürdü. Adıgüzel dahil olmak üzere 18 kişinin gözaltı işlemi yapılırken Esenyurt Belediyesi'ne yapılan ilk operasyondan bugüne kadar ki sürece vatandaşın tepkisi AKP'de huzursuzluk yarattı.

Vatandaşların büyük bir kısmı operasyonları siyasi olarak değerlendirince AKP kulislerinde rahatsızlıklar başladı.

GİDEN AKP'YE DÖNMEYİNCE KULİSLERDE RAHATSIZLIK BAŞLADI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar AKP tarafında sorgulanmaya başladı. Operasyonların kamuoyunda güçlü bir “yolsuzluk algısı” oluşturacağı düşünülürken seçmende beklenen karşılığı bulmadı. Kararsız seçmende ise ikna edici bir etki yaratamadı.

AKP kurmayları "Seçmen bunu siyasal bir mücadele aracı olarak görüyor" diyerek operasyonların inandırıcı bulunmadığını vurguluyor.

Operasyonlara yönelik parti içinde yapılan analizlerde en dikkat çekici tespitlerden biri de kararsız seçmenler üzerinde oldu. Yerel seçimlerde oyu kaybedilen seçmenin operasyonların etkisiyle AKP'ye geri dönmediği hatta mesafenin korunmasına neden olduğu ifade ediliyor. Operasyon başlıkları vatandaşın gerçek gündemi olan ekonominin önüne geçse dahi oy tercihini etkilemiyor.

CHP'YE OPERASYONUN FATURASI KABARDI

Parti kulislerinde, operasyonların seçmen motivasyonu üzerindeki olumsuz etkisi en kritik risklerden biri olarak değerlendiriliyor. AKP’den uzaklaşan seçmen kitlesinin doğrudan muhalefete geçmek yerine "tepkisel bir pasiflik" içerisine girdiği ve sandığa gitmeme eğiliminin arttığı belirtiliyor.

Kulislerde sıkça tekrarlanan “Kopan seçmen geri dönmediği gibi sandığa da küsebilir” tespiti, operasyonların partiye olan maliyetinin sandık sonuçlarına yansıyabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Sürecin parti tabanındaki yansımaları da benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve operasyon haberlerine temkinli yaklaşan seçmenin, "somut sonuç" görmeden ikna olmadığı ifade ediliyor. Parti içinde süreci değerlendiren isimler, seçmende "siyaseten hedef alınmış bir süreç" izlenimi oluştuğuna dikkat çekiyor.

Operasyonların tabanda beklenen konsolidasyonu sağlayamaması üzerine ortaya çıkan bu rahatsızlığın, önümüzdeki günlerde AKP içinde yeni siyasi strateji tartışmalarını başlatması bekleniyor.