Malatya'da iş cinayeti! 17 yaşındaki çocuk yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir inşaatta çalışırken yüksekten düşen 17 yaşındaki E.T., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli olması gereken yaşta işçilik yapıyordu: İnşaattan düşüp öldü!Emekli olması gereken yaşta işçilik yapıyordu: İnşaattan düşüp öldü!

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE

Kaza, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten zemine düşen E.T. (17) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de maden ocağında iş cinayeti! Üzerine kaya düşen işçi yaşamını yitirdiKayseri'de maden ocağında iş cinayeti! Üzerine kaya düşen işçi yaşamını yitirdi

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Zihinsel engelli işçiyi vince bağlayıp videosunu paylaşmışlardı: 3 sanığa tahliye!
Zihinsel engelli işçiyi vince bağlayıp videosunu paylaşmışlardı: 3 sanığa tahliye!
Yağışlar barajları doldu taşırdı: Tam 6 noktada kapaklar açıldı!
Yağışlar barajları doldu taşırdı: Tam 6 noktada kapaklar açıldı!
Okul saldırısında ölen Kerem pilot olmak istiyormuş
Okul saldırısında ölen Kerem pilot olmak istiyormuş