Malatya'da iş cinayeti! 17 yaşındaki çocuk yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaatta çalışan 17 yaşındaki bir genç, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Emekli olması gereken yaşta işçilik yapıyordu: İnşaattan düşüp öldü!

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE

Kaza, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten zemine düşen E.T. (17) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. (AA)