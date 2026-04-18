Şoför el freni çekmeyi unuttu: Giden TIR minibüse çarparak durabildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, park halindeki bir TIR'ın el freninin çekilmemesi sonucu hareket ederek başka bir araca çarpması, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yakuplu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.

ŞOFÖRÜN ÇABASI YETERSİZ KALDI

İddiaya göre, TIR'dan inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket etmeye başlayan TIR'ı fark eden şoför, aracı durdurmak için arkasından koşarak müdahale etmeye çalıştı. Ancak hız kazanan TIR'ın önüne geçemeyen şoför, aracın kontrolsüz şekilde kaymasına engel olamadı.

MİNİBÜSTE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Geriye doğru kayan TIR'ın dorsesi, o sırada arkasında park halinde bulunan kapalı kasa bir minibüse çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)