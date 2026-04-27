Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-27
Saat:10:44:52 TSİ
Enlem:34.23889 N
Boylam:26.24139 E
Derinlik:7.16 km
KANDİLLİ DE 4.8 DEDİ
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 1.5 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
#DEPREM
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/HFcynD7yHZ
27.04.2026, 10:45:01 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 1.5 km#Kandilli
DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?
Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:
Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.
Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.
Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.
Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.
Toplanma alanlarını öğrenin: Evinize ve iş yerinize en yakın deprem toplanma alanlarını önceden belirleyin.
Aile afet planı yapın: Deprem anında ve sonrasında aile bireylerinin nasıl ve nerede buluşacağını kararlaştırın.