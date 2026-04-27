Seyir halindeki araç alev aldı! İtfaiye battaniyeyle söndürdü

Seyir halindeki araç alev aldı! İtfaiye battaniyeyle söndürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki elektrikli otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri aracı yangın battaniyesiyle kapatarak alt kısımdan su sıktı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale güvenlik kamerasına yansıdı; araç kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde hareket halindeki bir elektrikli araçta yangın çıktı. Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde saat 18.00 sularında meydana gelen olayda, Z.K. idaresindeki 06 UM 3818 plakalı otomobil aniden yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla emniyet ve itfaiye birimleri yönlendirildi.

ALEVLERE YANGIN BATTANİYELİ MÜDAHALE

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli aracı söndürmek için özel bir teknik uyguladı. Ekipler, otomobilin üzerini yangın battaniyesi ile tamamen kapatarak aracın alt kısmından suyla müdahalede bulundu.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaların neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Elektrikli otomobilin yanmaya başladığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde aracın alev almasıyla birlikte ekiplerin sergilediği teknik müdahale dikkat çekti. Yetkililer, yangının çıkış kaynağını kesin olarak tespit edebilmek amacıyla çok yönlü bir inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

