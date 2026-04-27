İstanbul’da derenin rengi kahverengiye döndü

İstanbul’da Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan Menekşe Deresi'nde suyun rengi kahverengiye büründü. Plastik ve gıda atıklarının bulunduğu derede, bazı teknelerin de batık halde olduğu görüldü. Derenin denizle buluştuğu alan, dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da Küçükçekmece Menekşe Deresi'nin rengi kahverengiye büründü. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan derede plastik ve gıda atıklarının bulunduğu, bazı teknelerin de batık halde olduğu görüldü.

kucukcekmecedeki-menekse-deresinin-ren-1280852-381101.jpg

Sakin şehir'de denizin rengi kahverengiye döndüSakin şehir'de denizin rengi kahverengiye döndü

Rengi kahverengiye dönen derenin denizle buluştuğu alan, dron ile havadan görüntülendi.

kucukcekmecedeki-menekse-deresinin-ren-1280853-381101.jpg

"FABRİKALARIN ATIKLARINI GÖLE SALDIKLARI İÇİN DEVAMLI KAHVERENGİ OLUYOR"

6 yıldır Küçükçekmece Gölü'nde balıkçılık yapan Sercan Sezen, "İkitelli tarafındaki fabrikaların atıklarını göle saldıkları için, poyraz ve karayel estiğinde akıntı gölden denize doğru geldiği zaman devamlı bu şekilde kahverengi oluyor. Her ay bu şekilde. Rüzgarın durumuna göre lodos estiği zaman burası kendiliğinden temizleniyor. Bir an önce buranın temizlenmesi, bakılması, buradaki batık teknelerin çıkarılması, kanalın ağzına dalgakıran yapılması lazım. Küçükçekmece'nin en güzel yerlerinden biri burası. Ama ne yazık ki kendi haline terk edilmiş bir durum var. Sıcaklık arttığında aşırı derece pis bir koku oluyor burada. Gelip de burada teknede oturamıyorsunuz o derece" dedi. (DHA)

kucukcekmecedeki-menekse-deresinin-ren-1280858-381101.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Türkiye
Antalya'da milyonluk tapu vurgunu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Antalya'da milyonluk tapu vurgunu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Arkadaşlarıyla birlikte arabada uyuyan Ömer bir daha uyanamadı
Arkadaşlarıyla birlikte arabada uyuyan Ömer bir daha uyanamadı
Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel hakkında flaş gelişme
Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel hakkında flaş gelişme