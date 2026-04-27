İstanbul’da derenin rengi kahverengiye döndü

İstanbul’da Küçükçekmece Menekşe Deresi'nin rengi kahverengiye büründü. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan derede plastik ve gıda atıklarının bulunduğu, bazı teknelerin de batık halde olduğu görüldü.

Sakin şehir'de denizin rengi kahverengiye döndü

Rengi kahverengiye dönen derenin denizle buluştuğu alan, dron ile havadan görüntülendi.

"FABRİKALARIN ATIKLARINI GÖLE SALDIKLARI İÇİN DEVAMLI KAHVERENGİ OLUYOR"

6 yıldır Küçükçekmece Gölü'nde balıkçılık yapan Sercan Sezen, "İkitelli tarafındaki fabrikaların atıklarını göle saldıkları için, poyraz ve karayel estiğinde akıntı gölden denize doğru geldiği zaman devamlı bu şekilde kahverengi oluyor. Her ay bu şekilde. Rüzgarın durumuna göre lodos estiği zaman burası kendiliğinden temizleniyor. Bir an önce buranın temizlenmesi, bakılması, buradaki batık teknelerin çıkarılması, kanalın ağzına dalgakıran yapılması lazım. Küçükçekmece'nin en güzel yerlerinden biri burası. Ama ne yazık ki kendi haline terk edilmiş bir durum var. Sıcaklık arttığında aşırı derece pis bir koku oluyor burada. Gelip de burada teknede oturamıyorsunuz o derece" dedi. (DHA)