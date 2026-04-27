Masaj salonunda fuhuş baskını: 1 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ahlak Büro Amirliği ekipleri Atakum ilçesinde bulunan bir işletmeyi takibe aldı.

Bir masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair elde edilen istihbarat bilgileri üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

EKİPLER BELİRLENEN ADRESE BASKIN DÜZENLEDİ

Emniyet birimleri tarafından titizlikle yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adrese baskın gerçekleştirildi. Atakum ilçesindeki masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme içerisinde bulunan şahıslar muhafaza altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından içeride bulunan şahısları emniyete sevk etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde yaşları 21 ile 34 arasında değişen toplam 6 kişi ifadeye alındı. Kimlik tespiti yapılan 34 yaşındaki D.B. ile 28 yaşındaki İ.E. emniyete götürülen isimler arasında yer aldı.

Ayrıca aynı operasyon kapsamında 28 yaşındaki S.A. ile 23 yaşındaki E.S. ve 21 yaşındaki H.S. ile 24 yaşındaki M.K. da ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İş yeri ortaklarından olduğu belirlenen 34 yaşındaki D.B. gözaltına alındı, şüpheli hakkında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından adli işlem başlatıldı. (AA)