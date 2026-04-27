Aydın'da orman yangını! 7 dekarlık alan küle döndü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangında 7 dekar alan zarar gördü.

Türkiye, yaz aylarına girerken ve neredeyse tüm yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları bazen günlerce sürebiliyorken, yangınlarla birlikte yüzlerce dekar orman alanları küle dönüyor.

AYDINDA KARAÇAM ORMANI YANDI

Yangınlardan bazıları hava koşullarına bağlı gelişirken, bazıları da dikkatsiz vatandaşların, ormanlarda vakit geçirdikten sonra arkalarında bıraktıkları çöpler nedeniyle çıkıyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındıBeykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR DA SEFERBER OLDU

Vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevler 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.

7 DEKAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

İlk belirlemelere göre 7 dekar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Türkiye
Tünel içinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı!
Tünel içinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı!
Zehir tacirlerine baskında tutuklu sayısı 6’ya çıktı!
Zehir tacirlerine baskında tutuklu sayısı 6’ya çıktı!