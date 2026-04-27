Aydın'da orman yangını! 7 dekarlık alan küle döndü

Türkiye, yaz aylarına girerken ve neredeyse tüm yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları bazen günlerce sürebiliyorken, yangınlarla birlikte yüzlerce dekar orman alanları küle dönüyor.

AYDINDA KARAÇAM ORMANI YANDI

Yangınlardan bazıları hava koşullarına bağlı gelişirken, bazıları da dikkatsiz vatandaşların, ormanlarda vakit geçirdikten sonra arkalarında bıraktıkları çöpler nedeniyle çıkıyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR DA SEFERBER OLDU

Vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevler 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.

7 DEKAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

İlk belirlemelere göre 7 dekar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)