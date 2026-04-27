Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı

Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika... Beykoz’daki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar gördü

Beykoz’un Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde dün ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın saatler süren müdahalenin ardından bu gece saatlerinde kontrol altına alınabildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin saatler süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek verdi.

RÜZGARLA TEKRAR ALEVLENDİ

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği belirtildi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür.”

NE OLMUŞTU?

Beykoz’da dün ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı bildirilen yangının ardından, ormanın başka bir bölgesinde alevlerin yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

