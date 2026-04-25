Mobilya atölyesinde yangın paniği: Alevli odunları içeri fırlattılar!

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi Koray Sokak üzerinde 22 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 20.30 sıralarında bir mobilya atölyesinin önünde bir araya gelen üç şahıs önce sokak ortasında ateş yaktı. Şüphelilerden ikisinin bir süre sonra yanan odun parçalarını ellerine alarak iş yerinin duvarına yazı yazdığı görüldü.

YANAN ODUNLARI İÇERİYE ATTILAR

Duvara yazı yazan şahıslar eylemlerinin devamında ellerindeki yanan odun parçalarını mobilya atölyesinin içine fırlattı. Saldırının ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Dükkanın içinde alevleri fark eden iş yeri çalışanları duruma anında müdahale ederek yangının tüm binayı sarmasını engelledi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çalışanların zamanında müdahalesi sayesinde olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. İş yerinde maddi hasar oluşmazken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Atölyenin yanıcı maddelerle dolu olması muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Görüntülerde üç gencin ateş yakması ve yanan odunlarla duvara yazı yazdıktan sonra parçaları içeri atıp kaçtığı anlar net bir şekilde kaydedildi.

"ÇOCUKLARIN BUNU KUNDAKLAMA NİYETİYLE YAPMADIKLARI BELLİ"

İş yeri sahibi Ahmet Açıkgöz şu ifadeleri kullandı: