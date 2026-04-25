Mobilya atölyesinde yangın paniği: Alevli odunları içeri fırlattılar!

Güngören’de mobilya atölyesinin önünde ateş yakan şahıslar, yanan odunlarla duvara yazı yazdıktan sonra parçaları iş yerine fırlatarak kaçtı. Çalışanların dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi Koray Sokak üzerinde 22 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 20.30 sıralarında bir mobilya atölyesinin önünde bir araya gelen üç şahıs önce sokak ortasında ateş yaktı. Şüphelilerden ikisinin bir süre sonra yanan odun parçalarını ellerine alarak iş yerinin duvarına yazı yazdığı görüldü.

YANAN ODUNLARI İÇERİYE ATTILAR

Duvara yazı yazan şahıslar eylemlerinin devamında ellerindeki yanan odun parçalarını mobilya atölyesinin içine fırlattı. Saldırının ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Dükkanın içinde alevleri fark eden iş yeri çalışanları duruma anında müdahale ederek yangının tüm binayı sarmasını engelledi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çalışanların zamanında müdahalesi sayesinde olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. İş yerinde maddi hasar oluşmazken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Atölyenin yanıcı maddelerle dolu olması muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu.

Antalya'da cips üretim tesisinde yangın: Fabrika kullanılamaz hale geldiAntalya'da cips üretim tesisinde yangın: Fabrika kullanılamaz hale geldi

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Görüntülerde üç gencin ateş yakması ve yanan odunlarla duvara yazı yazdıktan sonra parçaları içeri atıp kaçtığı anlar net bir şekilde kaydedildi.

"ÇOCUKLARIN BUNU KUNDAKLAMA NİYETİYLE YAPMADIKLARI BELLİ"

İş yeri sahibi Ahmet Açıkgöz şu ifadeleri kullandı:

Ofiste arkadaşlarla toplantı yapıyorduk, içeriye yanan odun parçaları atıldı. Dışarı çıktığımızda kimse yoktu. Olayı kamera kayıtlarından inceledim. Sokağın sonunda yakılan ateşteki odun parçalarını alıp, duvara yazı yazdıktan sonra parçayı içeri atıyorlar. Yanan odun parçasına hemen müdahale ettik, söndürüp çöpe attık. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Eğitim verilmesi gerekiyor. Son dönemde, 8 ile 18 yaş arasındaki çocuklarda ciddi bozulmalar var. Aileler üstüne düşen görevi yaparlar. Çocuklarda da inşallah bu videoyu izleyip pişman olurlar. Gençler bunu bir şey zannediyorlar. Herşey eğitimden geçiyor. Ailelerine ahlak çerçevesinde herşeyi öğretmelerini öneriyorum. Çocukların bunu kundaklama niyetiyle yapmadıkları belli. Genç çocuklar, inşallah düzelirler. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Türkiye
Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı
Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı
Hız uyarısına kurşunlu yanıt: 17 yaşındaki şüpheli akranını silahla yaraladı!
Hız uyarısına kurşunlu yanıt: 17 yaşındaki şüpheli akranını silahla yaraladı!
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! 300 milyon liralık madde ele geçirildi
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! 300 milyon liralık madde ele geçirildi