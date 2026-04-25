Mobilya atölyesinde yangın paniği: Alevli odunları içeri fırlattılar!
İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi Koray Sokak üzerinde 22 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 20.30 sıralarında bir mobilya atölyesinin önünde bir araya gelen üç şahıs önce sokak ortasında ateş yaktı. Şüphelilerden ikisinin bir süre sonra yanan odun parçalarını ellerine alarak iş yerinin duvarına yazı yazdığı görüldü.
YANAN ODUNLARI İÇERİYE ATTILAR
Duvara yazı yazan şahıslar eylemlerinin devamında ellerindeki yanan odun parçalarını mobilya atölyesinin içine fırlattı. Saldırının ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Dükkanın içinde alevleri fark eden iş yeri çalışanları duruma anında müdahale ederek yangının tüm binayı sarmasını engelledi.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Çalışanların zamanında müdahalesi sayesinde olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. İş yerinde maddi hasar oluşmazken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Atölyenin yanıcı maddelerle dolu olması muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Görüntülerde üç gencin ateş yakması ve yanan odunlarla duvara yazı yazdıktan sonra parçaları içeri atıp kaçtığı anlar net bir şekilde kaydedildi.
"ÇOCUKLARIN BUNU KUNDAKLAMA NİYETİYLE YAPMADIKLARI BELLİ"
İş yeri sahibi Ahmet Açıkgöz şu ifadeleri kullandı:
Ofiste arkadaşlarla toplantı yapıyorduk, içeriye yanan odun parçaları atıldı. Dışarı çıktığımızda kimse yoktu. Olayı kamera kayıtlarından inceledim. Sokağın sonunda yakılan ateşteki odun parçalarını alıp, duvara yazı yazdıktan sonra parçayı içeri atıyorlar. Yanan odun parçasına hemen müdahale ettik, söndürüp çöpe attık. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Eğitim verilmesi gerekiyor. Son dönemde, 8 ile 18 yaş arasındaki çocuklarda ciddi bozulmalar var. Aileler üstüne düşen görevi yaparlar. Çocuklarda da inşallah bu videoyu izleyip pişman olurlar. Gençler bunu bir şey zannediyorlar. Herşey eğitimden geçiyor. Ailelerine ahlak çerçevesinde herşeyi öğretmelerini öneriyorum. Çocukların bunu kundaklama niyetiyle yapmadıkları belli. Genç çocuklar, inşallah düzelirler. (DHA)