Nesli tehlike altındaki çakal tarlada görüntülendi!

Yayınlanma:
Edirne’nin İpsala ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, bölgede nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki çakalı cep telefonuyla görüntüledi.

Edirne ilinin İpsala ilçesinde yer alan Sultanköy mevkisinde tarımsal faaliyetlerini sürdüren bir vatandaş yaban hayatına ait önemli bir ana tanıklık etti. Tarlasını sürdüğü esnada çevrede hareketlilik sezen çiftçi bölgede yiyecek arayışında olduğu tahmin edilen bir çakalla karşılaştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve bölgede oldukça seyrek görülen bu canlı bir süre tarlada gezindikten sonra gözden kayboldu.

NADİR GÖRÜLEN TÜR KAYDA ALINDI

İpsala civarında nadiren rastlanan bu türün tarım arazisine kadar gelmesi çevre sakinlerinde merak uyandırdı. Çiftçi o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken yaban hayvanının doğal ortamındaki tavırları görüntülere yansıdı.

DOĞAL ORTAMINA GERİ DÖNDÜ

Tarlada bir süre vakit geçiren ve çevreyi gözlemleyen çakal herhangi bir müdahale olmaksızın ormanlık alana doğru uzaklaşarak izini kaybettirdi. Doğal yaşamın korunması adına büyük önem taşıyan bu türün görüntülenmesi bölgedeki biyolojik çeşitliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

