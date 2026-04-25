Çankırı'da başlayan takip Ankara'da bitti: Hayvan hırsızları yakalandı!

Çankırı ilinin Ilgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir mandıradan büyükbaş hayvan çalınması üzerine yerel güvenlik birimleri harekete geçti. Hırsızlık ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT) kısa sürede bölgede inceleme başlattı. Titizlikle yürütülen saha çalışmaları ve teknik incelemeler sonucunda hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen bir araç tespit edilerek takibe alındı.

TAKİP ANKARA'DA SONLANDI

Şüpheli aracın il sınırları dışına çıktığını belirleyen JASAT ekipleri takibi derinleştirdi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde emniyet şeridinde durdurulan araç içerisindeki A.M. ve M.M. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ivedilikle Çankırı'ya nakledildi.

Kurban pazarında çıkmaz: Küçükbaş fiyatları 35 bin liraya dayandı!

ÇALINAN HAYVAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Olayın arka planını araştıran güvenlik güçleri çalınan büyükbaş hayvanın Çubuk'ta bulunan bir hayvan pazarında başka bir şahsa satıldığını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu hayvan bulunduğu yerden alınarak mağdur işletme sahibine iade edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)