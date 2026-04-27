Tartıştığı eniştesinin çalıştığı manava kurşun yağdırdı

Samsun’un Bafra ilçesinde, eniştesiyle tartışan bir kişi, çalıştığı manava tabancayla ateş açtı. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, İ.B. ile eniştesi G.V. arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

İddiaya göre Gençlik Caddesi’nde bulunan bir manavda çalışan G.V. ile kayınbiraderi İ.B. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar arasındaki kavganın şiddetinin artmasının ardından İ.B., yanında taşıdığı tabancayla eniştesinin çalıştığı iş yerine birkaç el ateş edip olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan İ.B., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

