Sakin şehir'de denizin rengi kahverengiye döndü

Yayınlanma:
Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi, kahverengiye döndü. Ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Muğla genelinde sağanak ve kuvvetli fırtına, özellikle Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ile Gökçe Sahili'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

akyaka-2.jpg

Büyükçekmece Denizi kahverengiye döndü!Büyükçekmece Denizi kahverengiye döndü!

AKYAKA SAHİLİNDE DENİZ SUYU KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Şiddetli yağışlar sonrası dağlık bölgelerden sürüklenen çamurlu suların denize ulaşması ile Akyaka Sahili'nde deniz suyu kahverengiye büründü. Ortaya çıkan manzara, dronla havadan kaydedildi.

akyaka-3.jpg

SAHİLDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Öte yandan kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan yüksek dalgalar, Akyaka Sahili ve mendirek çevresinde deniz seviyesi yükseltti. Zaman zaman sahile vuran dalgalar, kıyı şeridinde su birikintileri oluşturdu.

KAYNAK: DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Türkiye
Hatalı sollama bir çocuğu hayattan kopardı: 3 yaşındaki Halil Efe kurtarılamadı
Hatalı sollama bir çocuğu hayattan kopardı: 3 yaşındaki Halil Efe kurtarılamadı
Polis memurunu döverek öldüren saldırganların skandal ifadeleri ortaya çıktı!
Polis memurunu döverek öldüren saldırganların skandal ifadeleri ortaya çıktı!
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı